Conjuring 2 sur Netflix : un détail démoniaque caché apparaît dans plusieurs scènes

Toujours basé sur des faits réels vécus par le couple Warren, "Conjuring 2 : le cas Enfield" peut se targuer d'être autant, voire plus, effrayant que son prédécesseur. C'est dans celui-là que nous faisons la connaissance du démon à l'apparence de nonne qui tourmente Lorraine. Aviez-vous remarqué sa présence discrète au début du film ?

Conjuring 2 : la maison de l'horreur

Sorti en 2016, soit trois ans après le premier Conjuring, et toujours mis en scène par James Wan, Conjuring 2 : le cas Enfield est, comme l'opus précédent, basé sur une des fameuses affaires du couple Ed et Lorraine Warren. Ces derniers, que l'on pourrait qualifier de démonologues, ont quitté les États-Unis pour l'Angleterre afin de faire la lumière sur un mystérieux cas de maison hantée.

Conjuring 2 ©Warner Bros

Campés dans le film par Vera Farmiga et Patrick Wilson, les Warren se rendent à Enfield, en banlieue de Londres, pour venir en aide à une famille malmenée par un esprit démoniaque. S'en prenant surtout à Janet, la cadette de la fratrie, le démon tourmente également Lorraine Warren, et lui apparaît sous la forme d'une nonne (qui donnera d'ailleurs lieu au spin-off La Nonne).

Produit pour un budget de 40 millions de dollars, Conjuring 2 en rapporte plus de 320 à travers le monde, et s'avère aussi terrifiant (si ce n'est plus) que le premier film.

Dis-moi ton nom, démon !

Si vous êtes friands de films d'horreur, et plus particulièrement de la saga Conjuring, vous devez savoir que lorsqu'un exorcisme a lieu, le meilleur moyen d'affaiblir une entité démoniaque est de révéler son nom. Dans Le cas Enfield, Lorraine Warren cherche au fond de sa mémoire un indice pour parvenir à retrouver celui de La Nonne. Car elle le connaît déjà. Et le spectateur aussi !

En effet, si vous prêtez suffisamment attention à la première partie du film, le nom du démon, Valak, apparaît à plusieurs reprises dans la maison du couple Warren : deux fois dans leur cuisine, et une fois sur leur bibliothèque.

Ed Warren (Patrick Wilson) - Conjuring 2 ©Warner Bros

Lorraine Warren (Vera Farmiga) - Conjuring 2 ©Warner Bros

Lorraine Warren (Vera Farmiga) - Conjuring 2 ©Warner Bros

Nous attendons désormais de retrouver les Warren dans le très attendu Conjuring 3 (encore basé sur une terrifiante histoire vraie) qui devrait (normalement) arriver dans nos salles en juin prochain. Pour les plus impatients, les premières images ont été dévoilées il y a quelques jours par Warner Bros.