Coronavirus : la plus grande chaîne de cinémas américaine ferme pour 6 à 12 semaines

En raison de la pandémie de Coronavirus, AMC Theatres, la plus grande chaîne de cinémas américaine, ferme ses portes pour 6 à 12 semaines. Une catastrophe économique.

La pandémie de Coronavirus qui sévit actuellement en Europe après avoir affecté la Chine, modifie en profondeur nos habitudes de vie. Le confinement que nous vivons, seul rempart pour endiguer la pandémie, nous oblige à trouver, sinon adapter, de nouvelles façons d'occuper nos journées. Ces mesures préventives de distanciations sociales ont conduit les gouvernements à fermer tous les lieux culturels, à commencer par les salles de cinéma, pour une durée indéterminée. En France, les salles de cinéma sont closes depuis le week-end dernier, ce qui a entraîné le report de toutes les dates de sorties des films prévus à partir du 18 mars.

De l'autre côté de l'Atlantique, les choses se gâtent aussi, avec une pandémie qui ne fait que s'accroître à travers le pays. Après les théâtres de Broadway, c'est désormais au tour des cinémas de baisser les rideaux, et pour un très long moment.

AMC jette l'éponge

Si nous ne sommes pas encore en mesure, en France, de donner une approximation du délai de fermeture des salles, aux États-Unis, AMC, la plus grande chaîne de cinémas du pays, a décidé de fermer ses complexes pour une durée de 6 à 12 semaines, ce qui donne tout de même une indication quant à la propagation du virus sur le sol américain.

Jusqu'à lundi dernier, AMC avait tenté de limiter la casse en réduisant sa capacité d'accueil de 50% pour répondre aux mesures sanitaires imposées mais, comme en France, ça n'a pas été suffisant et l'entreprise a dû fermer ses quelques 634 complexes à travers le pays, et au Canada. Regal Cinemas, la seconde plus grosse chaîne a également suspendu ses activités.

Bien sûr, ces décisions sont une catastrophe pour l'économie du cinéma, avec un box-office qui était déjà en chute libre le week-end dernier.

Certains distributeurs, comme Universal Pictures, ont déjà annoncé qu'ils allaient proposer leurs récentes sorties directement en VOD, et d'autres devraient leur emboîter le pas.

En France, le CNC étudierait également cette possibilité, ce qui permettrait aux films sortis la semaine du 11 mars de connaître une seconde vie en VOD.