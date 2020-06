David Leitch, le réalisateur de Deadpool 2, va mettre en scène Bullet Train

David Leitch, le réalisateur de « Deadpool 2 » et de « Atomic Blonde » travaille sur son prochain film. Il va diriger le film d'action « Bullet Train » pour Sony Pictures. Il s'agit d'une adaptation du roman japonais "Maria Beetle".

David Leitch le roi de l'action movie ?

David Leitch a débuté sa carrière comme cascadeur. Depuis 1997 il a contribué à de nombreux blockbusters et films d'action. Il a notamment participé à la saga Matrix et est devenu ami avec les sœurs Wachowski. Un travail qui a ouvert de nombreuses portes à David Leitch : il officie d'ailleurs sur Matrix 4 comme chorégraphe sur certaines séquences d'action, et demeure toujours la doublure officielle de Keanu Reeves. Mais en 2014, il change de camp et devient réalisateur. Avec son ami Chad Stahelski ils mettent en scène l'excellent John Wick. Par la suite il s'est occupé de Deadpool 2, de Atomic Blonde et de Hobbs & Shaw le spin-off de la saga Fast and Furious. Une carrière déjà bien remplie à laquelle va s'ajouter Bullet Train.

C'est quoi Bullet Train ?

Selon Variety, Bullet Train est basé sur le roman japonais populaire Maria Beetle d'Isaka Kotaro publié en 2010. Parallèlement à la réalisation, David Leitch supervisera un scénario écrit par Zak Olkewicz et produira le projet. Celui-ci sera distribué par Sony Pictures. Initialement c'est Antoine Fuqua qui était attaché au projet. Mais ce dernier a déjà un agenda trop chargé et a préféré déléguer Bullet Train à David Leitch.

David Leitch a quelques projets sur le feu

Outre Bullet Train, le cinéaste a de nombreux projets en attente. Il va notamment s'occuper de l'adaptation de la série culte Kung Fu de Bruce Lee. Ce grand classique de la culture populaire va donc être repris par David Leitch pour Universal. De même, Atomic Blonde 2 serait en développement chez Netflix. On ne sait pas encore si David Leitch réalisera cette suite mais il demeure impliqué au scénario et à la production. Bref, il est devenu en quelques années un homme très occupé et sera prochainement de retour avec Bullet Train.