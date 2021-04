Disney a créé un vrai Baby Groot

Disney ne fait décidément pas dans la demi-mesure. En effet, le géant américain continue à doter ses parcs d’attraction de créatures robotisées ultraréalistes. La preuve avec ce Baby Groot animatronique qui a été récemment dévoilé. Et il est très mignon.

Je s’appelle Groot !

Qui aurait cru il y a dix ans qu’une créature semblable à un arbuste, allait devenir l’un des super-héros les plus populaires du MCU ? En effet, depuis sa première apparition dans Les Gardiens de la Galaxie en 2014, Groot est devenu un personnage très apprécié des fans. Sa popularité s’est encore plus accentuée en 2017 lorsqu’il est réapparu dans une version plus miniature, à l’occasion du second volet de la franchise. Dès lors, les ventes de produits dérivés à son effigie ont explosé.

Baby Groot (Vin Diesel) - Les Gardiens de la Galaxie Vol.2 ©Marvel Studios

De ce fait, rien d’étonnant à voir son personnage animatronique être développé pour interagir avec les visiteurs des parcs Disney. L’extraterrestre se rajoute désormais à la longue liste des produits dérivés improbables sur lesquels travaille le studio par exemple. En effet, qui d’autre que Disney aurait pensé à vouloir créer des répliques de sabres laser ?

Une technologie impressionnante

Walt Disney Imagineering, la société conceptrice des parcs d'attraction Disney, semble donc avoir franchi une nouvelle étape robotique avec ce Baby Groot animatronique. Ainsi, les premières images nous montrent le personnage faire le signe de salutation, marcher et balancer ses bras de manière très réaliste. Une chose est déjà sûre : il va plaire aux enfants !

Ce Baby Groot s’ajoute à la liste d’autres animatroniques précédemment vues dans les parcs Disney. On pourra ainsi citer la Na’vi Shaman of Songs, présente dans le land consacré à l’univers d’Avatar. On pourra également se souvenir de l’animatronique d’Hondo Ohnaka, que l’on peut découvrir si on visite le parc Star Wars, baptisé Galaxy’s Edge. Enfin, si vous avez l’occasion de visiter le Disneyland basé à Tokyo, vous pourrez voir des animatroniques de plusieurs personnages du film d’animation culte La Belle et la Bête.

On a hâte de pouvoir faire connaissance avec ce Baby Groot robotique, bien qu'à l'instar des films, la conversation avec ce dernier sera très limitée.