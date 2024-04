Prime Video : les nouveautés de mai sont là, les fans de Jason Statham vont être contents !

Découvrez les nouveaux films et les nouvelles séries qui rejoignent le catalogue de Prime Video en mai. De nombreux films seront disponibles, dont le dernier Jason Statham, et une comédie romantique avec Anne Hathaway.

Les nouveaux films de mai

Après Netflix, c'est au tour d'Amazon Prime Video de dévoiler son agenda de mai. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y aura de quoi faire pour les abonnés avec encore une bonne quantité d'ajouts au catalogue de la plateforme de streaming. Il y en aura certes moins qu'en avril, mais avec tout de même de quoi faire entre des classiques du cinéma, des films récents et des nouveautés Amazon Original et Amazon Exclusive.

Du côté de ces nouvelles créations, L’idée d’être avec toi sera mis en ligne dès le 2 mai. Il s'agit d'une comédie romantique portée par Anne Hathaway qui joue une femme qui tombe amoureuse d'un chanteur pop plus jeune de 20 ans. Découvrez ci-dessous la bande-annonce :

Dans un genre moins romantique, Sabrina Ouazani tentera de venger la mort de son mari dans Kali, où elle incarne une ancienne membre des Forces Spéciales. Ce film d'action sortira le 31 mai, soit quelques jours après un autre film de vengeance nerveux : The Beekeeper avec Jason Statham. Après avoir été un succès surprise à l'étranger, le long-métrage arrivera donc le 17 mai. De quoi ravir les fans de l'acteur.

Les films sur Prime Video en mai

Les nouvelles séries de mai

Du côté des séries, le mois de mai sera bien plus calme sur Prime Video. Mais notons tout de même l'arrivée de Machine, qui après avoir été diffusée sur Arte début avril, débarque donc sur la plateforme de streaming. Dedans, Margot Bancilhon se bastonne pour aider les ouvriers d'une entreprise qui risquent de perdre leur emploi. JoeyStarr est également au casting de ce programme original.

Toutes les séries sur Prime Video en mai