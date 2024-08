"Je n’ai pas reçu un centime" : le réalisateur de Road House toujours furieux contre Amazon

Doug Liman n’est décidément pas fan d’Amazon. Le réalisateur de "Road House", qui s’en était déjà pris au géant et à son service de streaming Prime Video avant la sortie de son film, en a remis une couche.

Doug Liman n’a pas décoléré envers Amazon

Sorti le 21 mars dernier sur Prime Video, Road House se concentre sur un ancien combattant de MMA, Elwood Dalton. Joué par Jake Gyllenhaal, il est un jour recruté par la patronne d’un bar en tant que videur. Il doit aussi empêcher les membres d’un gang rodant aux alentours de détruire l’établissement. Mais bientôt, le patron de ce gang fait venir un tueur pour se débarrasser de Dalton.

Road House a été un très gros succès pour Amazon. Deux semaines après sa mise en ligne sur Prime Video, il avait déjà cumulé plus de 50 millions de vues. Toutefois, le film a aussi fait parler de lui avant sa sortie pour une embrouille entre Doug Liman et Amazon. Le réalisateur a accusé le studio d’avoir privé son film d’une sortie en salles. Plusieurs mois après cet épisode, le cinéaste a ressorti la sulfateuse.

Le réalisateur accuse le studio d’un manque de compensation

En promotion pour son nouveau film, The Instigators, Doug Liman est revenu sur Road House au micro d'IndieWire. Et il a de nouveau blâmé Amazon. Mais cette fois, il s’en est pris au studio pour une raison différente. Car il l’a blâmé pour un manque de compensation financière :

Mon problème avec Road House est que le film a été fait pour MGM, qui devait le sortir au cinéma, tout le monde a été payé comme s’il allait sortir au cinéma. Puis, Amazon a changé les plans et personne n’a été compensé. 50 millions de personnes ont vu Road House. Je n’ai pas reçu un centime, Jake Gyllenhaal n’a pas reçu un centime, Joel Silver n’a pas reçu un centime. Ce n’est pas correct.

En plus d’accuser Amazon de n’avoir sorti Road House qu’en streaming sans son consentement, Doug Liman en veut donc au studio pour ne pas l’avoir compensé. Il convient de rappeler qu’une autre version de l’histoire de son embrouille avec Amazon a émergé depuis les accusations du cinéaste. En février, Variety a affirmé que le cinéaste et Jake Gyllenhaal étaient bel et bien au courant du plan d’Amazon de sortir le film uniquement en streaming. Une version que l’acteur a ensuite confirmée lors d’une interview avec Total Film.

Une suite est en préparation

Comme évoqué plus haut, Road House a été un carton à sa sortie. Ce qui, comme expliqué il y a plusieurs mois, a poussé Amazon à commander une suite du film. Jake Gyllenhaal y reprendra son rôle d’Elwood Dalton. En revanche, si rien n’a été annoncé à ce sujet, on imagine mal Doug Liman repasser derrière la caméra après ses différentes accusations envers Amazon.

Road House 2 n’a pas encore de date de sortie.