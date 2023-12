Dune 2 : un record pour Denis Villeneuve, mais pas pour Timothée Chalamet

La durée de "Dune 2" a été révélée. Il s'agira encore d'un long film pour Denis Villeneuve, son plus long même. Pour Timothée Chalamet, il y a encore plus long au sein de sa filmographie.

Dune 2 : le film le plus long de Denis Villeneuve

Denis Villeneuve a pour le moment réussi son pari avec Dune. Pour adapter le roman de Frank Herbert (1965), le cinéaste a pu obtenir de Warner Bros de scinder cette adaptation en trois parties. Le premier film a eu un beau succès en 2021 avec plus de 400 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Ce qui a permis de confirmer la suite, Dune 2, et un troisième film sur lequel le réalisateur n'a pas tardé à travailler.

Timothée Chalamet - Dune 2 ©Warner Bros.

Il semblerait que trois longs-métrages ne soient pas de trop pour permettre à Denis Villeneuve de raconter au mieux et dans le détail ce grand récit de science-fiction sur lequel David Lynch s'était cassé les dents. En effet, la durée du film vient d'être dévoilée sur X, anciennement Twitter (et grâce à la classification annoncée au Japon). On apprend ainsi que Dune 2 sera le film le plus long de Denis Villeneuve avec une durée de 2h46 ! Soit deux minutes de plus que Blade Runner 2049 (2h44), et dix minutes de plus que le premier Dune (2h36). Cela reste cependant inférieur aux 3h15 qui auraient été envisagées d'après Comingsoon.

Un peu court pour Timothée Chalamet

C'est donc un premier record de durée battu pour Denis Villeneuve, mais pas pour Timothée Chalamet. En effet, la star du film a déjà participé à des œuvres de très longue durée. Comme Bones and All (2h10), Le Roi (2h20) ou Don't Look up (2h22). Mais tout cela reste bien inférieur à Interstellar et ses 2h49. Reste que l'acteur n'avait dans celui-ci pas le premier rôle, contrairement à Dune 2.

Mais l'acteur n'est pas le seul nom important au casting du film. Outre les retours de Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgård et Dave Bautista, Dune 2 verra également apparaître à l'écran Austin Butler, Florence Pugh ou encore Léa Seydoux. Après avoir été repoussé de plusieurs mois, on pourra découvrir le second volet de la trilogie le 28 février 2024.