"Des gens s'évanouissaient" : le tournage de Dune 2 a été un enfer pour Austin Butler

Pour sa première semaine de tournage sur le plateau de "Dune 2", Austin Butler a dû faire face à de fortes chaleurs et à des conditions très difficiles.

Dune 2 : un tournage à nouveau intense

Denis Villeneuve et Warner Bros. ont pour l'instant réussi leur pari d'adapter Dune, le roman culte de science-fiction de Frank Herbert. Une œuvre imposante que le réalisateur a voulue adapter en plusieurs films. Et jusqu'à présent, ça paye. Le premier opus, sorti en 2021, a eu un succès solide avec plus de 433 millions de dollars de recettes récoltés. Le second film, Dune 2, s'apprête à sortir et la période de Covid étant derrière nous, on peut s'attendre à un score supérieur à son prédécesseur. En tout cas, Denis Villeneuve travaille lui déjà sur le troisième film.

Tout se déroule pour le mieux jusqu'à présent pour la saga Dune. Mais en coulisse, cela n'a pas toujours été une partie de plaisir. On se souvient que pour le premier film, il fallait plus de sept heures pour maquiller le Baron (interprété par Stellan Skarsgard). Pour Dune 2, le tournage en plein désert a également été dur. C'est ce qu'a révélé Austin Butler, nouveau venu, qui interprète Feyd-Rautha, le neveu du Baron Harkonnen.

Austin Butler - Dune 2 ©Warner Bros.

Dans Dune 2, Paul Atréides (Timothée Chalamet) se rallie à Chani et aux Fremen tout en préparant sa revanche contre ceux qui ont détruit sa famille. Dans le camp adverse se trouve Feyd-Rautha, qui va d'abord affronter plusieurs adversaires dans une arène pour prouver sa force. Dès les images de la bande-annonce, Austin Butler, avec le crane rasé, est apparu méconnaissable et effrayant.

Austin Butler sous plus de 40 degrés !

Dans un portrait d'Entertainment Weekly, l'acteur a raconté que sa première semaine, durant laquelle il devait tourner ces séquences de combat, a été un enfer en raison des fortes chaleurs. Sur le plateau, "il faisait 43 degrés" explique-t-il. Et il devait alors jouer les scènes dans un décor qui formait "des boîtes grises avec des murs de 60m et du sable" (voir photo ci-dessus). Des conditions difficiles qui ont donné la sensation à Austin Butler et aux membres de l'équipage d'être dans un micro-ondes, et qui ont même provoqué des évanouissements.

C'était comme un micro-ondes. Il y avait des gens qui s'évanouissaient à cause d'un coup de chaleur. Et ce n'était que ma première semaine.

Le comédien, qui avait déjà eu du mal à se remettre du tournage d'Elvis, y voit tout de même du positif. Car d'après lui, ces conditions compliquées ont "vraiment soudé l'équipe", ajoutant qu'il y a "quelque chose de très humble à se retrouver dans un environnement aussi inconfortable". Denis Villeneuve s'est, lui aussi, exprimé sur la difficulté à tourner dans le désert. Pour lui, l'idée la plus judicieuse de la production aura été de faire une pause entre les deux films pour permettre à tout le monde de se remettre.

Les deux films ont été tournés dans des conditions très difficiles, et c'est très éprouvant physiquement. Donc avoir une pause entre les deux a été une bénédiction. Je pensais au début tourner les deux films à la suite, mais maintenant je pense que je serais mort. C'était vraiment intense. Et voir comment le public a réagi au premier Dune a été un regain d'énergie positive pour retourner dans le désert.

Le tournage de Dune 2 a donc encore une fois été intense. Mais à en croire les retours très positifs sur le film, cela valait la peine. À découvrir en salles le 28 février.