Emily Blunt bientôt dans un film Marvel ?

Marvel et Disney ont besoin de sang frais pour les prochains films du MCU. Autant devant que derrière la caméra. Leur recherche permanente de talents à attirer dans leurs filets aurait provoqué une rencontre avec l’actrice Emily Blunt. Doit-on l’attendre dans un prochain film ?

Marvel a une ligne de conduite claire pour la suite de son univers étendu : la diversité. Le studio pense que ses blockbusters doivent donner l’exemple et, pour y arriver, il faut trouver les talents qui vont incarner cette révolution. On peut déjà avoir un aperçu de comment tout ça va se mettre en place dans les prochains films, que ce soit en présentant le premier héros asiatique dans Shang-Chi ou avec plus de femmes mises en avant (Chloé Zhao pour Eternals, Cate Shortland pour Black Widow, une réalisatrice espérée pour Captain Marvel 2, Natalie Portman et Tessa Thompson qui seront primordiales dans Thor : Love and Thunder…). Les projets qui sont les plus avancés sont évidemment ceux sur lesquels on en sait le plus, mais Marvel bosse sans relâche en coulisses pour assurer le futur plus lointain. La machine MCU étant lancée, elle ne peut se permettre de ralentir, pour respecter sa cadence habituelle.

Emily Blunt enfin chez Marvel ?

Après un rapport qui évoque que Adil el Arbi et Bilall Fallah, les réalisateurs de Bad Boys for Life, ont rencontré Marvel pour discuter d’une possible collaboration, on découvre maintenant grâce à Murphy’s Multiverse que c’est Emily Blunt qui a également eu des contacts. Le rapprochement se serait fait parce qu’elle a participé à Jungle Cruise, le blockbuster d’action de chez Disney. Marvel souhaiterait donc proposer un rôle à l’actrice mais on n’en sait pas plus, ni sur son intérêt à elle, ni sur le film dont il peut être question. La rumeur est encore un peu floue et, même si des discussions étaient vraies, rien ne dit qu’elle sera au casting d’une prochaine production de la maison.

On sait néanmoins que Marvel a une vraie attractivité aujourd’hui dans l’industrie, malgré quelques opposants à cette forme de cinéma, et que les films ont toujours su s’appuyer sur des grosses stars. Dans le cas d’Emily Blunt, l’intérêt du studio ne date pas d’hier. Avant que Scarlett Johansson ne s’empare du rôle, elle était à un rien de devenir Black Widow. Une incompatibilité d’emploi du temps avait empêché la collaboration. Et si ce n’était que partie remise ? Maintenant que Johansson va quitter le MCU, ce serait le moment pour Blunt de faire ce qu’elle aurait pu faire il y a des années !