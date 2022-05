Expendables 4 : Sylvester Stallone et Jason Statham s'amusent sur le tournage (vidéo)

Le tournage de "Expendables 4" semble se dérouler dans la bonne humeur comme en atteste une vidéo de Sylvester Stallone et Jason Statham qui parlent du départ de l'interprète Barney Ross.

Bonne ambiance sur le tournage d'Expendables 4

Alors que le tournage d'Expendables 4 se poursuit, l'ambiance semble être au beau fixe. C'est du moins l'impression qu'on a en voyant cette récente vidéo postée par Sylvester Stallone sur son compte Instagram. L'acteur se présente aux côtés d'un Jason Statham tout sourire. Ensemble, ils évoquent le départ de Stallone après ce quatrième opus. Statham y va d'une petite plaisanterie en affirmant que le départ de son ami est une véritable "mutinerie", un "abandon", et qu'il devrait s'en excuser. Et Stallone de lui répondre qu'il pensera fort à lui lorsqu'il mangera tranquillement son caviar.

C'est clairement le genre de séquence qu'on apprécie de voir. Un moment de cohésion qui paraît sincère. Surtout, cela contraste grandement avec la récente sortie d'une autre star du cinéma d'action : Vin Diesel. Sur le tournage de Fast & Furious 10, l'acteur s'est montré aux côtés d'un Justin Lin très mal à l'aise. Et quelques jours plus tard, le réalisateur quittait son poste à la surprise générale. Finalement, c'est Louis Leterrier a été engagé pour remplacer le cinéaste partant.

Expendables 2 ©Metropolitan FilmExport

Concernant Expendables 4, on devrait avoir encore droit à de sacrées scènes d'action. On a notamment hâte de voir ce que donnera le combat en Statham et Iko Uwais, teasé par des images de tournage. En plus du comédien indonésien, le film accueillera des nouveaux visages avec 50 Cent, Andy Garcia, Tony Jaa ou encore Megan Fox. Aucune date de sortie n'est annoncée pour le moment.

La saga badass par excellence

Pour rappel, Expendables (2010) met en scène un groupe d'hommes surentraînés qui choisissent eux-mêmes leurs missions et n'obéissent à personne. Leur objectif n'est pas de s'enrichir, mais d'aider les cas désespérés. Dans le premier film, l'équipe de choc menée par Stallone devait éliminer un général sud-américain. Un scénario pas exceptionnel, mais porté par un casting mythique avec de nombreuses figures du cinéma d'action.

En plus de Stallone et Statham, on y trouve Jet Li, Dolph Lundgren, Eric Roberts, Steve Austin, Terry Crews, Mickey Rourke, Bruce Willis ou encore Arnold Schwarzenegger. C'est grâce à cet empilement de stars, et son action pour le moins décomplexée, que la saga a obtenu un succès impressionnant avec, en trois films, plus de 800 millions de dollars récoltés au box-office. Nul doute qu'Expendables 4 permettra de dépasser le milliard.