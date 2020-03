Fast and Furious 9 : Vin Diesel promet un cameo "génial"

Juste avant que Universal Studios annonce le report de la sortie de « Fast and Furious 9 », Vin Diesel a teasé une nouvelle fois le métrage. Il promet un caméo hilarant d'une personnalité célèbre.

Initialement, Fast and Furious 9 devait sortir au mois de mai prochain. Mais avec l'épidémie du Coronavirus, la sortie vient d'être décalée d'un an. Fast and Furious 9 ne verra le jour qu'au printemps 2021. Cela n'empêche pas Vin Diesel de teaser encore un peu plus le film. Considéré comme l'avant dernier épisode de la franchise initiée en 2001, ce neuvième opus est très attendu par les fans. Vin Diesel promet l'apparition inattendue d'un guest de marque.

Un nouveau caméo ?

Alors que le casting de Fast and Furious 9 est déjà long comme mon bras, un autre grand nom devrait faire son apparition dans le film. Lors d'une interview à ET Online pour la promotion de Bloodshot, Vin Diesel a taquiné l'apparition surprise d'un grand acteur dans le prochain épisode de la franchise FF. Il décrit cet élément comme une énorme surprise pour les fans :

C'est un témoignage de tout le travail que tout le monde a fait sur la franchise. C'est un témoignage d'intégrité. En tant qu'acteur qui a commencé à tourner à l'âge de 7 ans c'est une joie pour moi de jouer avec d'autres personnalités acclamées.

Bien évidemment, l'acteur n'a pas révélé le nom de ce VIP. La franchise Fast and Furious n'est pas étrangère aux caméos amusants. L'été dernier, Hobbs & Shaw proposait deux apparitions hilarantes. Le film permettait effectivement des caméos comiques de Ryan Reynolds et de Kevin Hart. Peut-être s'agit-il de Jason Statham ou de Dwayne Johnson, qui ne figurent pas au casting. Mais cela paraît peu probable compte tenu que Justin Lin, le réalisateur, qui n'est pas très fan de ces personnages.

Il y a quelques jours, une rumeur a fait le tour des réseaux sociaux. Il se murmurait que Ben Stiller allait apparaître dans le neuvième opus de la saga. Une information démentie par l'acteur lui-même. Alors peut-être s'agit-il d'un élément de communication des deux acteurs pour faire monter le doute et que Ben Stiller sera bien dans le film. Ou peut-être s'agit-il de quelqu'un de totalement différent. Bref, il va falloir prendre son mal en patience puisque le public ne découvrira pas ce caméo avant... mai 2021.