"Il ne peut y en avoir qu'un" : John Cena a un avis sur le clash entre Vin Diesel et Dwayne Johnson

John Cena revient sur la rivalité entre Vin Diesel et Dwayne Johnson lorsque ce dernier a rejoint la saga "Fast and Furious". Depuis, les deux acteurs auraient fait la paix.

Fast and Furious : le clash entre Dwayne Johnson et Vin Diesel

Sur le papier, la venue de Dwayne Johnson au sein de la Fast Family était une bonne idée. L'ancienne star du catch était l'un des très bons éléments de Fast & Furious 5 (2011), et son retour dans les films suivants avait été encouragé par les fans. Mais Vin Diesel n'aurait pas apprécié de voir l'acteur prendre un peu trop de place. Ainsi, un clash a eu lieu entre les deux vedettes durant Fast and Furious 8 (2017). Après cela, Dwayne Johnson a eu droit à un spin-off avec Fast and Furious: Hobbs and Shaw (2019), et a été mis de côté des films principaux.

Les échanges entre Dwayne Johnson et Vin Diesel étaient également tendus sur les réseaux sociaux. On ne pensait donc pas revoir l'interprète de Luke Hobbs dans la saga. C'est donc à la surprise générale que le personnage est apparu dans la scène post-générique de Fast and Furious 10, et que son retour a été confirmé pour le onzième opus. La hache de guerre aurait donc été enterrée, et à en croire le réalisateur Louis Leterrier, les deux stars auraient désormais une bonne entente.

John Cena confirme les tensions

À l'occasion du podcast Armchair Expert (relayé par Deadline), John Cena, un autre membre de la Fast Family, est revenu sur ce moment de tension entre Dwayne Johnson et Vin Diesel. L'acteur connait bien les deux bonhommes. Il a souvent affronté The Rock sur le ring lorsqu'il était catcheur. Et s'est frotté à Vin Diesel dès Fast and Furious 9 (2021) en incarnant le frère de Dominic Toretto.

Interrogé donc sur la rivalité entre Vin Diesel et Dwayne Johnson, John Cena a expliqué qu'il s'agissait de deux "mâles dominants". Et d'après lui, ils ne peuvent pas co-exister dans Fast and Furious.

Il y a eu des rumeurs sur (leur rivalité). Je ne peux pas le nier. Vous avez deux personnes très Alpha, très motivées. Vous en avez deux, alors qu'il ne peut y en avoir qu'un.

On aurait pu penser que John Cena était aussi de cette catégorie. Mais il n'en est rien. L'acteur a en effet continué en affirmant qu'il était capable de se mettre en retrait, et de respecter un certain ordre établi au sein de la franchise Fast and Furious.

J'ai été en quelque sorte invité dans la maison de quelqu'un, dans sa famille (celle de Vin Diesel, ndlr). Dans une franchise d'action qui comportait déjà neuf épisodes, ce qui est rare. Donc au moins il faut respecter cela.

On verra prochainement si Dwayne Johnson et Vin Diesel ont bel et bien fait la paix pour Fast & Furious 11, prévu pour 2025. Avant cela, un autre spin-of mené par Dwayne Johnson devrait voir le jour, Fast and Furious presents: Hobbs & Reyes, mais le film n'a pas encore de date de sortie.