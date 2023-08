Fast & Furious 11 : les retrouvailles entre Dwayne Johnson et Vin Diesel se confirment

Après leur embrouille, Vin Diesel et Dwayne Jonhson se seraient réconciliés pour apparaître, ensemble, dans "Fast & Furious 11", qui sortira en 2025. L'interprète de Luke Hobbs dans la saga avait d'abord annoncé un film centré sur son personnage et prévu pour 2024.

Vin Diesel rabiboché avec Dwayne Johnson ?

Dwayne Johnson a rejoint la Fast Family en 2011 avec le très divertissant Fast & Furious 5. Dans le film, il incarne Luke Hobbs, un agent chargé d'arrêter Dominic Toretto et sa bande, qui préparent un casse à Rio. Son apparition pleine de testostérone a ravi le public et on a pu le revoir dans Fast & Furious 6 (2013), Fast & Furious 7 (2015) et Fast & Furious 8 (2017).

Mais après ce huitième opus, l'acteur s'est un peu brouillé avec la star de la saga, Vin Diesel. Il se dit que Dwayne Johnson commençait à prendre un peu trop de place, ce qui ne convenait pas à l'interprète de Dom.

Vin Diesel et Dwayne Jonhson - Fast & Furious 5 ©Universal Pictures

Résultat, Dwayne Johnson s'est lancé dans un spin-off aux côtés de Jason Statham avec Fast and Furious: Hobbs and Shaw (2019) et n'est pas apparu dans Fast and Furious 9 (2021). Surtout, entre les deux vedettes, les échanges sur les réseaux sociaux ont été tendus. On ne s'attendait donc pas à les voir apparaître à nouveau dans un film ensemble.

Pourtant, la scène post-générique de Fast and Furious 10 a surpris tout le monde en faisant revenir Hobbs. Il a ensuite été confirmé que le prochain film (prévu pour 2024) de la saga sera sur ce personnage. Et seulement après il y aura Fast & Furious 11 (ou Fast X: Part II).

Louis Leterrier promet une bonne entente pour Fast & Furious 11

Avec cette nouvelle, on comprenait que Vin Diesel et Dwayne Jonhson avaient trouvé un terrain d'entente. Pour autant, rien n'indiquait qu'on les verrait véritablement ensemble à l'écran. Car si le prochain film verra Hobbs affronter Dante Reyes (le méchant de Fast & Furious 10), il n'est pas encore sûr que le personnage revienne également pour Fast & Furious 11 (prévu en 2025). Ce que vient de confirmer le réalisateur Louis Leterrier auprès de Comicbook.

J'aime l'idée qu'ils reviennent ensemble. Comme vous, je suis un fan et je lis des choses. Mais ce dont je me suis rendu compte c'est qu'ils se parlaient depuis le début. Ils étaient comme des copains textos qui s'écrivent pour se souhaiter un joyeux anniversaire ou un joyeux Noël. (...) Nous nous sommes regardés tous ensemble et nous nous sommes dit : "Franchement, ce serait pas génial ? Non seulement pour la franchise, mais aussi pour les fans et pour vous, que nous reprenions le même train ensemble. C'est une conversation qu'ils ont eue. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Dwayne ce jour-là, et j'en verrai peut-être d'autres à l'avenir.

Malgré l'enthousiasme de Louis Leterrier, on peut craindre que ces deux monstres d'ego ne soient difficiles à gérer. Et que le réalisateur se retrouve à devoir gérer leur guéguerre en interne. Mais là aussi le cinéaste se veut rassurant et assure que tout se déroule parfaitement.

Il n'y a pas de combat (entre Dwayne Johnson et Vin Diesel, ndlr). Honnêtement, ce plateau de tournage est si beau, si amusant, si agréable. Je ne mâche pas mes mots. J'ai vraiment passé un bon moment. J'étais nerveux. Evidemment au début j'étais nerveux. Mais tout le monde travaille si dur et veut le meilleur pour la franchise. Il s'agit vraiment d'aller de l'avant et c'est ce que nous faisons.

Fast & Furious 11 est prévu pour le 4 avril 2025 aux Etats-Unis.