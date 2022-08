Grease : Olivia Newton-John et John Travolta ont-ils été en couple ?

Adaptation du show de Jim Jacobs et Warren Casey, Grease figure aux côtés de West Side Story, Chantons sous la pluie ou La Mélodie du bonheur parmi les comédies musicales américaines les plus célèbres. Sorti en 1978, le long-métrage de Randal Kleiser plonge le spectateur dans l'effervescence d'un lycée des États-Unis à la fin des années 50.

Le film débute cependant sur une plage australienne, où Sandy Olson (Olivia Newton-John) et Danny Zuko (John Travolta) s'enlacent une dernière fois. Mais par un heureux hasard, ils se croisent dans le même établissement quelques jours plus tard, après l'installation de l'héroïne en Californie.

Lorsqu'elle retrouve Danny, Sandy découvre un garçon bien différent, nettement moins romantique que pendant leurs vacances idylliques. Leader des T-Birds, le jeune homme joue les rebelles gominés, toujours prêt pour une bagarre ou une course en voiture. Afin de s'imposer dans cet environnement, Sandy décide de son côté de rejoindre la bande des Pink Ladies, menée par la charismatique Betty Rizzo (Stockard Channing).

Entraînant, kitsch, rempli de tubes incontournables comme Summer Nights et tourné dans une ambiance de fête qui se ressent parfaitement à l'écran, Grease est une bulle d'énergie qui doit beaucoup à l'alchimie entre ses deux acteurs principaux. En coulisses, Olivia Newton-John et John Travolta sont attirés l'un vers l'autre. Cité par Vogue, le comédien déclare à ce sujet :

À l’époque, tous les garçons voulaient qu’Olivia Newton-John soit leur petite amie, moi inclus. À mon sens, ça a donné encore plus de crédibilité au film.

Mais d'après Olivia Newton-John, le tandem a préféré ne pas craquer et s'en tenir à l'amitié. Une décision bénéfique pour le long-métrage d'après l'interprète de Sandy. Lors de son passage dans le podcast No Filter de Mamma Mia, l'actrice assure :

Nous étions tous les deux en couple durant le tournage et je crois que par respect cela ne s'est tout simplement pas produit. Je pense que c’est merveilleux car cela a maintenu une tension et une alchimie. Cela aurait pu être un vrai désastre si nous avions décidé de sortir ensemble, on aurait pu vivre des disputes. Je pense qu'il valait mieux que cela ne se produise pas. Nous sommes toujours de grands amis.