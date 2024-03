"Mon bras entier a enflé" : cette vilaine blessure de Jake Gyllenhaal sur le tournage de Road House

Jake Gyllenhaal ne s'est pas ménagé sur le tournage de "Road House" et a même subi une blessure à la main qui s'est avérée plus grave que ce qu'il pensait.

Road House : film d'action à l'ancienne

Jake Gyllenhaal enchaîne les rôles musclés en ce moment. après Ambulance (2022) et The Covenant : Mission en Afghanistan (2023), l'acteur joue un ancien champion MMA reconverti videur de bar dans Road House, le remake du film éponyme de 1989 porté par Patrick Swayze. Réalisé par Doug Liman, le long-métrage est un pur film d'action à l'ancienne. Un vrai plaisir régressif dans lequel on peut voir Jake Gyllenhaal fracasser des mecs avec le sourire. Du moins jusqu'à ce qu'il se retrouve en face de Conor McGregor.

Jake Gyllenhaal - Road House ©Prime Video

Ce dernier joue Knox, un homme très violent, engagé pour éliminer Dalton (Jake Gyllenhaal) et permettre ainsi à des criminels de mettre la main sur le Road House que doit défendre l'ancien combattant. Pour notre plus grand plaisir, les deux interprètes se livrent à des combats ultra-violents, rendus possibles grâce à une technique bien particulière. Ce qui n'a pas empêché la star du film de se blesser durant le tournage. Une blessure qui aurait pu être anodine, mais qui a pris une mauvaise tournure.

La blessure à la main de Jake Gyllenhaal

C'est dans le podcast Armchair Expert de Dax Shepard que Jake Gyllenhaal a révélé qu'il s'était blessé, lors du tournage du combat avec Conor McGregor dans le bar. En effet, l'acteur s'est retrouvé avec des morceaux de verre dans la main.

Nous nous battions par terre, autour des tables, autour du verre. Puis j'ai posé ma main sur le bar et sur du putain de verre. J'ai senti que ça rentrait dans ma main. Je me souviens de cette sensation (et) je me suis dit : "Ça fait beaucoup de verre quand même".

Jake Gyllenhaal a précisé que ce genre de blessure pouvait arriver souvent lors d'un tournage de films d'action comme Road House. Et cela aurait pu être un événement anecdotique. Sauf que l'acteur a continué en expliquant que cela avait été plus grave que ce qu'il pensait au départ, à cause d'une infection.

Mon bras entier a gonflé, et c'était finalement un staphylocoque.

Une infection par une bactérie staphylocoque se soigne généralement facilement avec des antibiotiques. Mais si ce n'est pas traité, les conséquences peuvent devenir grave et s'étendre aux poumons, aux articulations ou à la circulation sanguine. Jake Gyllenhaal a donc eu une petite frayeur en voyant son bras gonfler, avant d'être traité correctement. Heureusement pour lui, à part cet événement, il n'a "subi aucune blessure grave" durant le tournage.

