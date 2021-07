James Gunn planche sur un nouveau film chez DC

Au centre de l'attention avec la sortie de "The Suicide Squad", James Gunn n'en a pas encore fini avec l'univers DC. Le réalisateur serait en train de plancher sur un nouveau projet tiré des comics et personne ne peut s'attendre à ce qu'il prépare.

James Gunn et DC, le début d'une idylle ?

Passé de Marvel à DC à la suite d'une rupture passagère avec Disney, James Gunn s'est retrouvé à la tête de The Suicide Squad. Projet risqué qui a pour mission de faire oublier le naufrage de David Ayer. Le film vient d'arriver dans nos salles et reçoit une pluie de critiques positives (voir notre critique). Le metteur en scène a réussi son coup et va maintenant retourner s'occuper d'une autre équipe, avec Les Gardiens de la Galaxie 3 et le Holiday Special prévu sur Disney+. D'après ses propres dires, il ne continuera pas ensuite chez Marvel. Mais nous pourrions continuer tout de même de le retrouver dans le monde des super-héros, du côté de DC. Un internaute l'a interpellé sur Twitter en lui demandant s'il avait discuté avec Warner d'un autre projet qui passerait après The Suicide Squad et la série Peacemaker. Demande à laquelle le réalisateur a répondu positivement.

Des discussions ne sont pas un élément suffisant pour s'enthousiasmer mais une interview chez Screenrant nous permet de le faire. Le réalisateur révèle auprès du média américain qu'il est en train de travailler sur un nouveau projet qui pourrait créer la surprise auprès du public :

Ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez.

Du moment que rien n'est annoncé, on ne peut pas dire qu'un nouveau film est officiellement en préparation. Un développement peut échouer en cours de route mais DC/Warner doivent être contents des premiers retours sur The Suicide Squad. De quoi donner envie de continuer à travailler avec James Gunn. Vu tout le mal qu'ils ont eu, par rapport à Marvel, dans l'utilisation de leurs personnages, un tel allié ne se refuse pas pour redresser la barre.

Harley Quinn (Margot Robbie) - The Suicide Squad ©Warner Bros./DC

Quel peut être son nouveau projet ?

James Gunn a déjà expliqué avoir discuté d'un film Superman avant de s'occuper de The Suicide Squad. Il a également formulé l'envie de faire deux autres projets chez DC. En grand connaisseur des comics, il va de soi qu'il doit détenir une tonne d'idées à exploiter. Nous serions tentés de l'imaginer faire un long-métrage en rapport avec Harley Quinn, mais cette voie semble trop évidente et sa déclaration tend vers quelque chose de plus surprenant. Il ne nous reste qu'à attendre pour voir si ce projet se confirme. Étant donné qu'il doit livrer Les Gardiens de la Galaxie 3 pour 3 mai 2023, un nouveau film DC ne pourra pas sortir avant au minimum 2024.