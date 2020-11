Superman : James Gunn aurait pu réaliser un film au lieu de The Suicide Squad

James Gunn est le seul réalisateur qui se permet de passer du Marvel Cinematic Universe (MCU) à l'univers étendu DC. Lors de ce grand saut, il a songé à s'occuper d'un film sur Superman. C'était avant de choisir "The Suicide Squad".

James Gunn : de Marvel à DC, puis le chemin inverse

Remontons à l'été 2018. Le réalisateur James Gunn est viré de chez Disney pour la réapparition d'anciens tweets au contenu de mauvais goût. Alors qu'il était attendu pour s'occuper du troisième volet de Les Gardiens de la Galaxie, il se voit remercié. Disney veut défendre son image familiale avec cette décision. Le principal concurrent de Marvel, DC, ne manque pas de saisir cette occasion. Peu de temps après son limogeage, James Gunn est approché par la Warner pour s'occuper d'un de leurs films. Quelques mois plus tard, la nouvelle tombe : il s'occupera de The Suicide Squad. Sorte de suite/reboot du film de David Ayer, qui reprend certains personnages mais lancera une nouvelle intrigue avec une équipe largement remaniée. Disney reviendra ensuite à la charge, pour le rapatrier dans le MCU et lui demander de faire Les Gardiens de la Galaxie 3.

Le Suicide Squad plutôt que Superman ?

Le dernier numéro du magazine Empire a offert la couverture à The Suicide Squad, avec à l'intérieur plusieurs pages sur le film que l'on attend le 4 août 2021 dans nos salles. James Gunn revient dans une interview sur le moment où Kevin Feige, boss des Studios Marvel, a repris contact avec lui pour le convaincre de réintégrer l'univers étendu. Le réalisateur lui a d'abord expliqué qu'il venait d'accepter de tourner un film pour DC, et Kevin Feige lui a demandé s'il s'agissait d'un projet sur Superman. James Gunn lui a avoué que "c'était une possibilité" mais il a ensuite donné ses faveurs à Suicide Squad.

À choisir entre les deux, pour nous, il a pris la bonne décision. Son style très déjanté convient davantage à cette équipe de méchants, alors que Superman est un personnage un peu plus propre, qui n'a pas forcément ce potentiel pour être un rebelle. Si on ne sait toujours pas de quoi va parler The Suicide Squad, les premières images montrent qu'il a l'air d'avoir trouvé le bon angle d'approche pour dépasser le film de David Ayer.

Et maintenant pour Superman ?

Ce que dit James Gunn montre que Superman garde de l'intérêt, même si on ne sait pas quel sera son avenir. Henry Cavill veut reprendre le rôle mais la Warner n'a pas l'air de savoir quoi faire de lui depuis l'échec Justice League version Joss Whedon. Il sera de retour dans le montage de Zack Snyder sur HBO Max. Rien n'indique qu'il sera ensuite remis au centre de l'attention un de ces jours. L'acteur garde pourtant une grosse cote de popularité mais son incarnation de Superman n'a pas les faveurs du studio.

Un rapport aura, un temps, allumé une petite lueur d'espoir, jusqu'à ce qu'il soit tempéré par un autre son de cloche. On ne sait rien de ce qu'il adviendra de Superman sous les traits d'Henry Cavill et on a peur qu'il passe à la trappe. Son sort aurait pu être différent si James Gunn avait jeté son dévolu sur lui plutôt que sur The Suicide Squad. Bien que rien n'indique qu'il aurait pris la version existante dans le DCEU ! Matt Reeves n'en a rien eu à faire qu'un Bruce Wayne existe déjà quand il s'est lancé dans The Batman... Néanmoins, James Gunn qui s'occupe de Superman, c'est quelque chose qu'on aurait aimé voir. Et rien n'est encore perdu pour Henry Cavill. Son collègue Ben Affleck, que l'on pensait aussi perdu, sera par exemple de retour en Batman dans The Flash.