"La plupart des films ont des effets médiocres" : James Gunn promet un Superman magnifique

Déjà en montage de "Superman", James Gunn a expliqué sa méthode de travail pour s'assurer que son film aura les meilleurs effets numériques possibles, et pour ne pas avoir un résultat médiocre comme la plupart des blockbusters du moment.

Le Superman de James Gunn plus beau que la concurrence ?

James Gunn n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer en ce moment. Il y a deux mois, le réalisateur débutait le tournage du très attendu Superman, prévu dans les salles pour le 9 juillet 2025. En parallèle, le cinéaste a aussi commencé les premières prises de vues de la saison 2 de Peacemaker. C'est donc deux tournages importants qu'il doit gérer en même temps. Ce qui ne l'empêche pas de prendre un peu de repos dès qu'il en a l'occasion. La preuve avec un récent post qu'il a fait sur Threads. Sur une photo, on le voit allongé chez lui avec son chien et son chat, tandis qu'il écrit en légende : "Faire une pause de la meilleure façon".

À la suite de cette publication, un abonné l'a d'abord interrogé sur le fait qu'il n'était pas en tournage pour Peacemaker. Ce à quoi James Gunn a répondu que ce jour-là il se concentrait sur le montage de Superman. Une phrase qui a fait réagir un autre utilisateur de Threads, qui a voulu savoir s'il était habituel pour le réalisateur de commencer le montage pendant le tournage. Et c'est là que la réponse du cinéaste est intéressante, car il donne une précision concernant sa vision des effets spéciaux.

Quand on tourne un film pendant cinq mois, il est normal de faire du montage en même temps. Je peux reprendre des plans si besoin, mais, plus important encore, je peux commencer à transmettre des plans au service de VFX afin qu'ils soient parfaits au moment où nous bouclons le film. La plupart des films sortent en salles avec des effets médiocres parce que le montage a été fait à la va-vite.

Des VFX trop souvent décevants

En effet, trop souvent des blockbusters sont arrivés dans les salles avec des effets numériques qui laissaient à désirer. Et ce, avec pourtant des budgets monstrueux. On pense par exemple à The Flash, qui a atteint un niveau de laideur assez fabuleux. Mais également aux derniers films du MCU (Marvel Cinematic Universe). Durant l'été 2022, des artistes spécialistes des VFX avaient d'ailleurs vivement critiqué Marvel Studios. Ces derniers avaient expliqué que la charge de travail et les deadlines imposées ne permettaient pas de faire un rendu de qualité. L'un de ces artistes avait alors déclaré :

Des réalisateurs comme Dennis Villeneuve (Dune, Blade Runner 2049) et Matt Reaves (The Batman, Planet of the Apes) semble en avoir quelque chose à faire des VFX et ça se sent dans le produit final. Je ne peux pas dire la même chose des trucs de Marvel.

Une sortie qui s'est confirmée dernièrement avec The Marvel, dont le tournage avait par ailleurs été éprouvant pour la réalisatrice. James Gunn se montre donc rassurant pour Superman. Il est bien sûr trop tôt pour savoir à quoi ressemblera le film. Mais au moins, le cinéaste assure vouloir accompagner son long-métrage d'effets numériques de qualité. On peut toujours prendre en exemple son The Suicide Squad, qui s'en sortait plutôt bien à ce niveau.