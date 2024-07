Ce conseil génial de Jeff Goldblum à Scarlett Johansson pour Jurassic World 4

Alors que "Jurassic World 4" est entré en production, Jeff Goldblum, figure mythique de la franchise, a adressé un message d'encouragement à Scarlett Johansson, qui sera dans le prochain film.

Un gros casting pour Jurassic World 4

Vous pensiez en avoir terminé avec les dinosaures après Jurassic World 3: Le Monde d'Après (2022) ? Ce n'était évidemment pas dans les plans d'Universal qui a annoncé en début d'année 2024 le développement d'un nouveau film. Un Jurassic World 4 qui ne devrait pas faire revenir Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, au premier plan des trois derniers longs-métrages. Un tout nouveau casting a été engagé pour faire face au mythique T-Rex, au sein duquel se trouvent Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Rupert Friend et Mahershala Ali. On peut supposer que ces derniers feront partie du petit groupe (trois adultes et trois adolescents) piégé sur une île.

Les détails sur l'histoire restent vagues, mais on fait confiance à Gareth Edwards (Rogue One : A Star Wars Story) et à David Koepp (scénariste des deux premiers Jurassic Park), respectivement à la réalisation et à l'écriture de Jurassic World 4, pour proposer un spectacle à la hauteur. Ils pourront au moins compter sur le soutien d'anciennes figures emblématiques de la saga, à commencer par Jeff Goldblum.

Jeff Goldblum a un conseil pour Scarlett Johansson

En effet, l'interprète du Dr. Ian Malcolm, présent dans quatre films de la franchise Jurassic, a récemment adressé un message d'encouragements à la nouvelle venue Scarlett Johansson, à l'occasion de la venue de cette dernière dans le Today Show. C'est avec élégance et humour que l'acteur l'a accueilli dans cet univers en lui donnant, face caméra, un conseil judicieux :

Dr. Johansson, ici Jeff Goldblum. Voilà une chose que je sais, Scarlett trouvera toujours un chemin. Je t'adore. Ne te fais pas manger, sauf si tu le souhaites.

Les fans de Jurassic Park auront reconnu la référence de Jeff Goldblum à la réplique culte "La vie trouve toujours un chemin". Scarlett Johansson, elle, a bien compris le message, étant passionnée par la saga. Récemment, elle avait expliqué avoir essayé pendant des années de rejoindre la franchise. C'est désormais chose faite et on pourra la découvrir dans Jurassic World 4 au cinéma le 2 juillet 2025.