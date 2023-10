Après une vidéo géniale de Martin Scorsese, Joe Russo lui répond mais se fait allumer

Après une vidéo géniale de Martin Scorsese avec son chien, Joe Russo, habitué des productions Marvel, a tenté une blague qui n'est pas bien passée auprès des internautes.

Martin Scorsese vs Marvel

Étant donné la carrière qu'il a eue, Martin Scorsese peut d'après nous dire à peu près ce qu'il veut sur le cinéma. D'autant qu'en général, le cinéaste a des avis plutôt justes. Reste qu'en allant critiquer les films Marvel, le réalisateur de Killers of the Flower Moon ne s'est pas fait que des amis.

Martin Scorsese avait déclaré que, pour lui, ces productions n'étaient pas du cinéma. À la suite de cette intervention, certains sont allés le contredire, comme James Gunn qui l'a décrit comme terriblement cynique. Et régulièrement, des cinéphiles débattent sur cette question, avec souvent comme argument pour Marvel les scores des films au box-office.

C'est justement ce qu'a voulu pointer Joe Russo, co-réalisateur notamment d'Avengers: Endgame. Le réalisateur a publié une vidéo qui reprend un sketch amusant de Martin Scorsese avec son chien. À l'origine, le réalisateur de Casino faisait semblant de faire passer une audition à son animal. Dans la vidéo de Joe Russo, le réalisateur de The Gray Man remarque qu'il s'agit d'un Schnauzer et qu'il s'appelle Oscar. Il prend ensuite son propre chien, également un Schnauzer, et l'appelle Box-office. Sous-entendu, si Scorsese a des Oscars, Joe Russo a lui des bons résultats au box-office.

Joe Russo tente une blague

Probablement que Joe Russo n'avait pas de mauvaise intention et voulait juste faire une blague. Sauf que son intervention n'a pas été très bien accueillie par le public. Sur X (anciennement Twitter), beaucoup ont trouvé sa vidéo embarrassante. Plus embarrassante même que le fait d'avoir réalisé The Gray Man d'après un utilisateur.

Sur un autre X, on peut lire "Scorsese a utilisé son influence pour encaisser son plus gros chèque et faire une œuvre sur le péché fondateur de l'Amérique et le gouffre sans fond du péché humain. Joe Russo a profité de son succès pour faire un plan de l'intérieur de l'anus de Tom Holland".

Ou encore que Joe Russo sera oublié dans 50 ans, contrairement à Martin Scorsese.

À l'évidence, même si Joe Russo faisait du second degré, il aurait peut-être dû s'abstenir pour cette fois.