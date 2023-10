Joker 2 : une nouvelle image de Joaquin Phoenix rend hommage à un film français

Todd Phillips a dévoilé une nouvelle image de "Joker: Folie à Deux" avec Joaquin Phoenix sous la pluie. Une image qui pourrait être un clin d'œil à un célèbre film musical de Jacques Demy.

Joker 2 : une suite musicale très attendue

On attend avec impatience Joker: Folie à Deux, la suite du film de Todd Phillips qui présentait Joaquin Phoenix en Arthur Fleck, avant qu'il ne soit le fameux Joker. Bien loin des habituels films de super-héros, Joker (2019) a eu une approche originale tandis que Joaquin Phoenix s'est montré impressionnant pour incarner cet homme qui sombre dans la folie et mène la ville au chaos.

Dans Joker 2, on le retrouvera interné dans l'hôpital d'Arkham. Il y rencontrera alors une certaine psychiatre du nom d'Harleen Quinzel.

Joker: Folie à deux ©Warner Bros.

Il s'agit évidemment d'Harley Quinn, avant qu'elle ne devienne la compagne du Joker. Si Margot Robbie l'a très bien interprétée dans plusieurs films DC, c'est cette fois Lady Gaga qui va proposer une nouvelle incarnation dans Joker 2. Un choix pas anodin puisque le film est présenté comme une comédie musicale avec des passages chantés. Un choix très surprenant de la part de Todd Phillips. Mais après avoir rapporté à Warner Bros. plus d'1 milliard de dollars de recettes à travers le monde, le réalisateur a pu imposer son idée au studio.

Des précisions ont déjà été données sur l'aspect comédie musical du film. D'après Zazie Beetz (l'interprète de Sophie Dumond dans le premier film), il ne faudra pas prendre cela au pied de la lettre et le résultat devrait surprendre les spectateurs. On a néanmoins pu voir des images du tournage qui montraient, notamment, Lady Gaga en train de danser à la manière de Joaquin Phoenix sur "les Marches du Joker".

Un clin d'œil à Jacques Demy ?

De plus, Todd Phillips, qui a déjà partagé plusieurs images de Joker 2, en a révélé une nouvelle sur son compte Instagram. On y voit Joaquin Phoenix, sous la pluie, entouré de personnes qui tiennent des parapluies colorés. Un jaune, un bleu, un orange et un rouge.

On pense alors aussitôt à un célèbre film musical français, Les Parapluies de Cherbourg (1964) de Jacques Demy. Un classique du genre dans lequel Catherine Deneuve joue une jeune fille qui travaille dans un magasin de parapluies et qui tombe amoureuse d'un mécanicien, interprété par Nino Castelnuovo. Le film est connu pour avoir la particularité de ne pas avoir de dialogue parlé. Tout est chanté par les personnages du début à la fin.

Les Parapluies de Cherbourg ©Ciné-Tamaris

Cela ne devrait pas être le cas de Joker 2. Mais on peut supposer que le film fera, au moins par ces parapluies, des clins d'œil au style de Jacques Demy. Rappelons néanmoins que ces parapluies du film Les Parapluies de Cherbourg ne sont pas sans rappeler ceux de Chantons sous la pluie (1952), autre film musical célèbre. À voir si Todd Phillips penche plus du côté du film français ou du film américain.

On le découvrira lors de la sortie du film en salle. Joker: Folie à deux est prévu pour le 2 octobre 2024. Le tournage s'est terminé en avril dernier.