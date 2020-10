Jurassic World 3 est repoussé en 2022 !

Le troisième volet de la saga "Jurassic World", sous-titré "Le Monde d'après" voit à son tour sa sortie repoussée d'une année. Attendu en juin 2021, il sera finalement au cinéma en juin 2022.

Jurassic World 3 : bienvenue dans le Monde d'après

Jurassic World : Le Monde d'après est un film réalisé par Colin Trevorrow. Il s'agit du troisième épisode de la saga Jurassic World, faisant suite à Jurassic World : Fallen Kingdom de J. A. Bayona. Au casting nous y retrouverons la scientifique Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) et le dresseur Owen Grady (Chris Pratt) ainsi que les personnages incarnés par Jake Johnson, B.D. Wong, Omar Sy, Danielle Pineda, Justice Smith et Isabella Sermon.

Ce long-métrage est très attendu pour plusieurs raisons. La première, c'est pour enfin découvrir ce qu'il va se passer après ce cliffhanger haletant à la fin du deuxième épisode. Il se passait en effet ce que l'on attendait depuis longtemps : les dinosaures s'échappaient de l'île et se dirigeaient vers la terre ferme. Nous allons donc assister à l'invasion de notre civilisation par les animaux géants ! Il faut donc s'attendre à une débauche de scènes d'action et d'explosions en tout genre !

La deuxième raison se cache dans notre nostalgie. Cet épisode fait en effet revenir les personnages mythiques de la première trilogie Jurassic Park. Le trio Sam Neill/Jeff Golblum/Laura Dern sera de retour pour prêter main forte à Pratt et Howard. Ce rassemblement de la nouvelle et de l'ancienne génération fait d'avance battre le cœur de ceux qui ne se sont toujours pas remis du choc qu'a représenté à l'époque le long-métrage mis en scène par Steven Spielberg.

Un petit problème vient toutefois un peu doucher notre enthousiasme : le film n'est vraiment pas près de sortir.

Attention à l'extinction du cinéma

La maxime célèbre du Dr Malcolm dans la franchise Jurassic Park, c'est que "La vie trouve toujours un chemin.". On finit surtout par se demander si les films trouveront un jour eux-aussi le chemin des écrans ! Universal a en effet annoncé le report de Jurassic World : Le Monde d'après de plus d'un an ! Il faudra maintenant attendre le mois de juin 2022 pour découvrir à nouveau nos amis les dinosaures au cinéma. Pour l'occasion, la production a partagé une nouvelle affiche pour le film avec la date de sortie américaine rectifiée. On y retrouve l'ambre par laquelle tout a commencé.

Su son compte Twitter, Colin Trevorrow s'est voulu rassurant sur l'état d'esprit positif qui l'anime toujours :

Au cours des trois derniers mois, j'ai travaillé avec une distribution et une équipe extraordinaires sur un film que nous avons hâte de partager avec le monde. Même si nous devrons attendre un peu plus longtemps, cela en vaudra la peine.

Il finit son message avec un petit conseil sanitaire bienveillant, souhaitant à tous de rester en bonne santé et de prendre soin les uns des autres d’ici la sortie du film. Ce report lui laissera néanmoins le temps de peaufiner son œuvre. Un mal pour un bien ? Peut-être.

Un film qui ne sera assurément pas le dernier de la franchise, comme le confirmait le producteur Frank Marshall il y a quelques mois. Il faudra néanmoins probablement s'attendre à un changement de héros, histoire d'insuffler du sang neuf. Pour les fans en manque de dinosaures, vous pouvez vous lancer dans le visionnage de la série d'animation Jurassic World : La Colo du Crétacé sur Netflix. Peut-être un peu moins effrayant que les films, mais l'ambiance est bien là.

Jurassic World : Le Monde d'après sortira donc en France le 8 juin 2022.