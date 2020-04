Jurassic World 3 : un acteur offre l'opportunité de se faire manger par un dino à l'écran

Le mouvement #AllInChallenge, visant à rassembler des dons pour aider les causes utiles durant la pandémie, continue encore. L'une des stars de la trilogie "Jurassic World" vous propose de participer au prochain film et de vous faire manger par un dinosaure à l'écran.

En ces temps compliqués, les stars essaient d'agir avec leur influence pour collecter des fonds ou aider ceux qui sont dans le besoin. Un challenge caritatif a émergé sur Twitter sous le hashtag #AllInChallenge. Le but est de récolter de l'argent pour des associations en mettant en jeu des récompenses exceptionnelles qui peuvent être des expériences uniques dans une vie. Chris Pratt vient de s'y mettre en promettant une apparition dans Jurassic World 3. Pour vous donner quelques autres exemples, les acteurs de Friends prévoient une rencontre sur le tournage de leur réunion événementielle ou Justin Bieber promet un concert au domicile du gagnant. Leonardo DiCaprio et Robert De Niro se sont joints au challenge en offrant la possibilité de venir sur le tournage de Killers of the Flower Moon, le prochain film de Martin Scorsese (qui pourrait finir sur Netflix ou Apple TV+).

Se faire manger par un dinosaure de Jurassic World 3, c'est possible !

C'est sur son compte Instagram que l'acteur a révélé la récompense en annonçant que deux gagnants (dont le plus gros donateur) seront insérés dans le prochain Jurassic World en se faisant chacun manger par un dinosaure :

Chris Pratt garantit que les gagnants auront un passage dans lequel ils seront reconnaissables et il assure qu'ils ne seront pas coupés du montage de Jurassic World 3, quoi qu'il arrive. Se faire bouffer par un dinosaure, c'est peut-être l'une des récompenses les plus cool de ce challenge. Pour les élus, ce sera l'occasion de frimer en société et d'avoir une apparition qui restera à jamais dans l'histoire du cinéma.

Jurassic World 3, désormais sous-titré Dominion, va faire se confronter plus que jamais les dinosaures avec les hommes car les bestioles sont dans la nature depuis la fin du précédent épisode. Annoncé comme un "thriller scientifique" sans plus de précisions sur le scénario, le film risque d'être le plus surprenant de toute la trilogie et de présenter des situations vraiment étonnantes (un passage dans la neige a été teasé). La réalisation de Colin Trevorrow est prévue le 9 juin 2021 en France.