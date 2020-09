Jurassic World 3 : Universal dévoile le titre français

D'abord appelé "Jurassic World 3" puis sous-titré "Dominion", ce nouvel opus de la franchise consacrée aux dinosaures se dote d'un titre français qui se différencie de celui pour l'international. Il fait d'ailleurs autant écho à un précédent film qu'à l'époque que l'on est en train de vivre.

Jurassic World 3 annonce une nouvelle ère

La nouvelle trilogie (qui n'en sera pas une à priori) suit un cheminement logique qui exploite les dinosaures d'une autre manière que par le passé. Le premier Jurassic World marchait sur les traces de ses ancêtres avec un nouveau parc qui était saccagé par les dinosaures. La suite a abandonné l'île et a ramené les créatures au plus près des hommes. Ce troisième opus s'annonce déjà comme un spectacle furieux avec des dinosaures qui sont dans la nature et peuvent croiser des humains n'importe quand. Le Monde Perdu avait déjà touché du doigt cette hypothèse en libérant un T-Rex en plein San Francisco. La situation est pire cette fois puisque plusieurs espèces s'immiscent dans notre monde.

Le film, réalisé par Colin Trevorrow, se risque à rassembler la nouvelle et l'ancienne génération. Chris Pratt et Bryce Dallas Howard seront encore essentiels, avec des retours de plusieurs personnages secondaires incarnés par Jake Johnson, B.D. Wong, Omar Sy, Danielle Pineda, Justice Smithet Isabella Sermon. Ce qui enchante les fans, c'est de retrouver le trio Sam Neill/Jeff Golblum/Laura Dern. Ils viendront aider au sein d'une intrigue qui ne s'est pas encore dévoilée. Avec ce film, on sent qu'il est plus que jamais l'heure de se lier au film original. La présence de l'oublié Lewis Dodgson (incarné cette fois par Campbell Scott) le confirme.

Un titre français bien trouvé

Pour achever de se rattacher au passé de la franchise, voilà que le titre français se dévoile - Fallen Kingdom n'avait pas eu droit à ce traitement. Universal a opté pour Jurassic World : Le Monde d'après. On y voit immédiatement une référence au Monde Perdu, second opus réalisé par Steven Spielberg. Ce titre était à l'époque choisi en référence à l'autre Monde Perdu, celui du roman de Sir Arthur Conan Doyle. Là où ce choix français est malin, c'est en se parant d'une sorte de référence au monde actuel. Le virus qui nous touche a changé nos habitudes et on se demande parfois quel sera le monde après un tel événement. Pour les personnages du film, ce n'est pas le coronavirus le problème mais des dinosaures. Le département marketing y a certainement vu une analogie à mettre en exergue et on doit avouer qu'on trouve la décision assez astucieuse.

Elle semble surtout en totale adéquation avec le contenu du film. Si on a longtemps cru qu'il serait l'opus final d'une trilogie, on a appris qu'il était davantage question d'un nouveau départ. Ce troisième épisode mettra en place le monde d'après, avec des nouvelles possibilités narratives pour la suite. On a largement fait le tour de la question avec les parcs et il est temps d'utiliser les dinosaures selon d'autres problématiques. Les installer définitivement sur Terre peut provoquer des situations variées. Le court-métrage Battle at Big Rock avait donné un avant-goût de ce nouveau monde où la cohabitation pouvait se révéler très compliquée.

La production de Jurassic World 3 a été stoppée pendant la crise sanitaire. L'équipe a pu se remettre au boulot et doit encore bosser d'arrache-pied pendant des semaines. La date de sortie arrêtée au 9 juin 2021 n'est heureusement pas compromise.