L'Arnaqueur de Tinder : Simon Leviev livre enfin sa version des faits après le documentaire Netflix

Trois semaines après la mise en ligne de "L'Arnaqueur de Tinder", Simon Leviev livre enfin sa version des faits. Le prétendu homme d'affaires affirme n'avoir jamais dupé ou menacé les victimes ayant témoigné dans le documentaire, et va même jusqu'à se définir comme un parfait gentleman.

L'Arnaqueur de Tinder : un plan diabolique

Sorti le 2 février dernier, L'Arnaqueur de Tinder est l'un des cartons de ce début d'année pour Netflix. Réalisé par Felicity Morris, le documentaire dévoile comment un homme qui se fait appeler Simon Leviev a escroqué de nombreuses femmes. Se faisant passer pour l'héritier d'un diamantaire milliardaire et pour un homme d'affaires à l'emploi du temps surchargé, cet individu a manipulé et soutiré des centaines de milliers de dollars à ses victimes, rencontrées par le biais de Tinder. Selon les chiffres des autorités cités par Inside Edition, il aurait extorqué pas moins de dix millions de dollars à des cibles du monde entier.

Alors que certaines d'entre elles pensaient vivre un véritable coup de foudre, elles se sont retrouvées au coeur d'un cauchemar éveillé et remboursent encore des dettes faramineuses. Leur faux prince charmant a exécuté un plan diabolique en mettant au point une pyramide de Ponzi qui lui a permis de mener un train de vie royal. Et les choses ne s'arrêtent pas là pour Simon Leviev. S'il a été banni de l'application de rencontres et qu'il s'est opposé aux propos rapportés dans le documentaire, le prétendu milliardaire compte tout de même bien profiter de la notoriété que le long-métrage lui a apportée.

L'Arnaqueur de Tinder ©Netflix

Le 15 février dernier, TMZ révélait que "l'arnaqueur de Tinder" avait signé avec une agence artistique aux États-Unis. Surfant sur le buzz et n'étant visiblement pas ébranlé par des problèmes de conscience, le charmeur aurait pour objectif de conquérir Hollywood. Simon Leviev vient par ailleurs d'accorder un entretien à Inside Edition dans lequel il a livré sa version des faits, en duplex depuis Tel-Aviv.

Simon Leviev assure être "un homme d'affaires légitime"

Au cours de cette interview, il a notamment affirmé n'être qu'un "célibataire qui voulait rencontrer des filles sur Tinder". Simon Leviev a également déclaré :

J'ai été surpris du nombre de filles qui me voulaient et du nombre de filles qui voulaient voyager pour me rencontrer sans qu'elles me connaissent. Je ne suis pas ce monstre que tout le monde a créé.

D'après lui, les victimes ayant témoigné dans le documentaire n'auraient à aucun moment été menacées ou dupées. Par ailleurs, il ne se serait jamais présenté comme le fils d'un milliardaire. Simon Leviev a ajouté à propos de la manière dont il aurait fait fortune :

Je suis un homme d'affaires légitime. J'ai acheté du Bitcoin en 2011, ce qui ne valait alors rien, je n'ai pas besoin de dire combien ça vaut maintenant. (...) Je ne suis pas une fraude, je ne suis pas un imposteur. Les gens ne me connaissent pas donc ils ne peuvent pas me juger. Je suis le plus grand gentleman au monde.

Simon Leviev est actuellement en couple avec le mannequin israélien Kate Konlin. Présente lors de l'entretien, cette dernière a lancé au sujet des témoignages mis en avant dans L'Arnaqueur de Tinder :