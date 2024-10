De "body double" d'Anya Taylor-Joy à "scream queen" de Terrifier 3, qui est Lauren LaVera ?

Lauren LaVera interprète l'héroïne de "Terrifier 2", qui doit à nouveau affronter le tueur Art le Clown dans "Terrifier 3". À l'occasion de la sortie du troisième opus de la saga horrifique, nous avons rencontré l'actrice pour parler de son parcours.

Focus sur Lauren LaVera, l'héroïne de Terrifier 3

Jusqu'à récemment, les noms de Damien Leone et Lauren LaVera ne parlaient pas à grand monde. Et encore moins en France. Mais depuis l'automne 2022, les choses ont commencé à changer pour le réalisateur et l'actrice. C'est à cette période que les premiers spectateurs ont découvert Terrifier 2 aux États-Unis, et qu'une étonnante hype autour de ce film d'horreur gore a vu le jour. Une partie du public serait sortie de la salle pour vomir, tandis que d'autres s'évanouissaient.

Quelle était donc cette production à très petit budget qui faisait autant parler ? On a pu la découvrir grâce au distributeur français ESC Films, qui l'a sorti en France début 2023. Un pari réussi, puisque le public de niche a répondu présent, et pourrait encore être au rendez-vous de Terrifier 3, malgré une interdiction exceptionnelle aux moins de 18 ans. Dans ce troisième opus, Lauren LaVera interprète pour la seconde fois l'héroïne Sienna qui tente d'échapper à Art le Clown, personnage terrifiant et burlesque qui massacre ceux qu'il croise. Profitant de sa venue à Paris pour la promotion du film, on a voulu en savoir un peu plus sur elle.

Lauren LaVera - Terrifier 3 ©ESC Films

Une carrière d'opticienne envisagée

Originaire de Philadelphie, en Pennsylvanie, Lauren LaVera a été élevée par une mère célibataire et a passé une grande partie de son enfance avec ses grands-parents. Si sa mère l'a initiée au cinéma d'horreur dès son jeune âge, sa grand-mère s'est chargée de lui faire découvrir des vieux films ou encore une de ses séries préférées, I Love Lucy. Mais de là à s'imaginer actrice, Lauren LaVera en était encore loin. D'ailleurs, lors de sa jeunesse, sa grande passion était de pratiquer les arts martiaux.

Ma mère et ma grand-mère ont vraiment fait de moi la personne que je suis. Mais aussi l'environnement de Philadelphie, qui est très rude. Nous sommes des gens très durs.

La future héroïne de Terrifier a finalement commencé par étudier le droit, avant de se rendre compte qu'elle n'était pas faite pour ce domaine. C'est finalement avec un diplôme d'anglais et d'italien en poche que Lauren LaVera a commencé une carrière... D'opticienne ! Ce qu'elle aurait pu poursuivre sans une révélation à la mort de sa grand-mère.

Ma grand-mère avait toujours voulu être actrice et chanteuse, mais au final, elle a eu beaucoup d'enfants et a été femme au foyer. C'est un peu macabre et triste ce que je vais dire, mais je me souviens avoir été assise à côté d'elle, sur son lit de mort, entourée de ses six enfants. Je l'ai regardée et j'ai pensé que ce n'était pas la vie que je voulais. J'ai donc décidé à ce moment-là que j'allais poursuivre nos deux rêves en devenant actrice.

Body double pour Anya Taylor-Joy chez M. Night Shyamalan

Ni une ni deux, Lauren LaVera a quitté son travail pour prendre son premier cours de théâtre. Une décision qui lui semble stupide avec le recul, puisqu'elle n'avait pas de plan précis. Heureusement pour elle, il ne lui a pas fallu beaucoup de temps avant de s'approcher des plateaux de tournages. Une de ses premières expériences de tournage a été sur Split de M. Night Shyamalan. Pour ce film, l'actrice s'est contentée d'être body double (une doublure corps) pour Anya Taylor-Joy, Jessica Sula et Haley Lu Richardson, qui interprètent les adolescentes enlevées par James McAvoy dans le thriller.

On fait appel à une doublure corps lorsqu'il faut faire des gros plans du corps de l'acteur ou de l'actrice. Par exemple, il y a une scène où James Mcavoy tient un couteau vers le ventre d'une des filles. En réalité, c'est mon ventre. On fait ça quand un acteur n'est pas disponible. C'était cool comme expérience, car j'ai pu jouer avec mon corps, ce que j'aime faire.

Même si son visage n'apparaît pas dans Split, Lauren LaVera a pu apprendre aux côtés de M. Night Shyamalan. Ce dernier lui donnant des conseils, la laissant voir au moniteur ce qui était filmé et l'encourageant dans cette voie.

J'avais vraiment envie d'apprendre. Je crois que j'avais des étoiles dans les yeux en voyant tout le monde travailler si dur. Shyamalan m'a donc beaucoup soutenue et il m'appelait pour que je regarde le moniteur quand il filmait. C'était une expérience merveilleuse qui m'a donné encore plus envie de poursuivre cette carrière.

Le buzz de Terrifier 2 donne naissance à une nouvelle scream queen

Reste qu'il aura fallu attendre Terrifier 2 pour vraiment découvrir Lauren LaVera à l'écran. Une plongée sanglante dans l'univers de Damien Leone, et pour le moins surprenante pour elle, qui à la lecture d'une partie du scénario ne s'attendait pas du tout à un tel film. Pour son audition, l'actrice n'a découvert que certaines scènes dramatiques dans lesquelles son personnage discute avec des membres de sa famille. Même si elle savait qu'il était question d'un film d'horreur, son audition ressemblait davantage à un drame familial. C'est de cette manière qu'elle a abordé ce projet, et qu'elle continue de réfléchir son rôle. Ce n'est qu'après avoir été confirmée, que l'actrice a jeté un œil au premier opus de la saga.

J'ai regardé Terrifier quand je suis rentrée chez moi et j'ai vu la scène de la scie à métaux et tout le reste. C'était, wow ! Je savais que ce serait un film d'horreur, que ce serait horrible, mais je ne savais pas que ce serait aussi horrible ! D'ailleurs, même si j'ai toujours aimé l'horreur, les films d'horreur gores ne m'attiraient pas quand j'étais plus jeune. Maintenant, je suis une vraie fan par contre. Et j'ai été vraiment impressionné par ce que Damien pouvait accomplir avec si peu.

Lauren LaVera pour Terrifier 3 ©CinéSérie

Surprise devant le premier Terrifier, Lauren LaVera l'a été ensuite lorsque Damien Leone lui a présenté son personnage comme une héroïne façon Batman face au Joker. Puis en voyant la réception de Terrifier 2, l'accueil dans le monde, la naissance d'une fan base et en apprenant qu'on la considère désormais comme une screem queen.

C'est un titre que j'accepte volontiers. C'est vraiment excitant d'être une femme dans l'horreur parce qu'il y a certains des personnages les plus intéressants que vous pouvez jouer. Et ce n'est pas toujours le cas dans les autres genres.

Sienna, une héroïne plus complexe dans Terrifier 3

La complexité de Sienna dans la saga Terrifier évolue dans le troisième opus. Moins soumise au danger avant la dernière partie du film, l'héroïne doit surtout se reconstruire après son trauma des événements du passé. Ce personnage, Damien Leone l'a écrit en y mettant une partie de lui-même, mais aussi en mettant une part de sa mère, qui l'a élevé seul, et de ses sœurs. De multiples inspirations qui font de Sienna cette femme forte et peu sexualisé.

Le fait d'être sexualisée dans un film peut être un défi pour les femmes, si cela sert à raconter quelque chose. Mais parfois, vous vous sentez limitée à cela et vous avez l'impression que c'est votre seul intérêt, ce qui n'est bien sûr pas vrai. Ici, j'ai vraiment apprécié d'avoir un personnage vu comme un être humain. Ce n'est pas tant une femme, c'est juste une personne qui traverse des événements traumatisants.

Grâce à la saga Terrifier, Lauren LaVera est désormais bien ancrée dans le cinéma horrifique. Mais pas question pour elle de rester coincée dans ce genre. Avec sa formation en comédie et ses études d'improvisation, l'actrice espère bien pouvoir travailler prochainement dans des productions plus légères. Ne serait-ce que pour sa santé mentale, une pause dans l'horreur serait la bienvenue. Elle se verrait également bien porter un buddy movie d'action en se la jouant Jackie Chan dans Rush Hour, qu'elle adore.

Avant d'en arriver là, on se contentera de la voir affronter Art le Clown dans Terrifier 3, en salles le 9 octobre 2024.