Les 4 Fantastiques : Pedro Pascal au casting du film Marvel ?

Le prochain film "Les 4 Fantastiques" aurait trouvé son acteur pour jouer Reed Richard. Pedro Pascal serait en discussions pour incarner le leader de l'équipe de super-héros Marvel.

Les 4 Fantastiques bientôt de retour

Les 4 Fantastiques est un des gros projets à venir du Marvel Cinematic Universe (MCU). L'occasion de faire revenir sur grand écran une équipe de super-héros célèbre et qui a déjà eu droit à plusieurs adaptations. Outre celle de 1994, qui relève plutôt de l'escrocrie, il y a eu Les 4 Fantastiques de Tim Story en 2005, puis sa suite, Les 4 Fantastiques et le Surfer d’Argent en 2007. En 2015, une nouvelle version plus sombre a été tentée par Josh Trank, mais son film Les 4 Fantastiques a été un échec, dû à une production catastrophique.

L'équipe composée de Mr Fantastique, La Femme invisible, La Torche humaine et La Chose est donc très attendue par les fans. Et en dépit du report de nombreux films du MCU, le long-métrage devrait sortir en 2025. Pourtant, le casting tarde à se mettre en place. Du moins officiellement. Il faut donc se fier aux insiders pour en apprendre davantage. Comme avec Deadline qui annonce la venue de Pedro Pascal au casting.

Pedro Pascal en Mr Fantastique ?

D'après le média américain, l'acteur de The Mandalorian et The Last of Us serait en discussions avec Marvel Studios pour le rôle de Reed Richards, alias Mr Fantastique, le leader de l'équipe de super-héros. Un rôle central qui, une fois casté, permettrait à la production d'aller de l'avant pour les autres personnages. Bien que l'information n'ait pas été confirmée par Marvel Studios, le choix de Pedro Pascal serait intéressant, même si les fans ont longtemps espéré voir John Krasinski dans le rôle (ce fut le cas brièvement dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness).

Pedro Pascal - The Last of Us ©HBO

Pour Pedro Pascal, ce serait l'occasion d'ajouter une autre grande saga à son CV après Star Wars. Le comédien est très en vue en ce moment et à plusieurs tournages de prévus. Il y a évidemment la saison 2 de The Last of Us, ainsi que le film Weapons de Zach Cregger (Barbare). Pedro Pascal est également au casting de Gladiator 2, dont le tournage est quasiment bouclé. Concernant Les 4 Fantastiques, le film sera réalisé par Matt Shakman. Aux dernières nouvelles, le long-métrage devrait sortir dans les salles le 30 avril 2025.