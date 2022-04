Les Animaux Fantastiques 3 : l'homosexualité de Dumbledore retirée pour le marché chinois

"Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore" est actuellement dans les salles françaises. Le film est également sorti en Chine mais avec une petite coupe de six secondes. Une censure du comité chinois pour retirer l'évocation de l'homosexualité de Dumbledore.

Les Animaux Fantastiques 3 : une production compliquée

L'attente fut longue pour les fans d'Harry Potter mais Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore est enfin dans les salles ! Le troisième opus toujours porté par Eddie Redmayne en Norbert Dragonneau voit notamment le célèbre Albus Dumbledore affronter le terrible Gellert Grindelwald. Deux anciens amants incarnés dans le film par Jude Law et Mads Mikkelsen. Pour le moment, les retours sur le long-métrage de David Yates sont plutôt positifs. Comme on vous le disait dans notre article, la performance de Mads Mikkelsen a été saluée par The Times, tandis que Metro a trouvé le film "fun". Du côté de la presse française, Le Figaro y voit "un solide divertissement" quand Le Parisien met en avant des "scènes d’action fantastiques". Des avis plus mitigés pourraient tomber prochainement.

Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore ©Warner Bros.

Au-delà de la qualité du film, Les Animaux Fantastiques 3 a surtout dû faire face à de nombreuses complications. Notamment avec son casting, qui a vu Mads Mikkelsen remplacer Johnny Depp provoquant la colère de ses fans. Les déclarations de J. K. Rowling sur la communauté trans n'ont pas aidé non plus et Katherine Waterston aurait tout fait pour apparaître le moins possible dans le film. Enfin, Warner a dû gérer le cas Ezra Miller dont les déboires avec la justice ont motivé le studio à mettre en pause ses prochains projets avec l'acteur. On comprend avec tous ces problèmes que l'entreprise américaine fasse tout ce qu'elle peut pour sauver les meubles et engranger malgré tout le plus d'entrées possibles.

La censure chinoise coupe un élément important

C'est a priori pour cette raison que Warner a accepté de faire quelques coupes dans le film pour pouvoir sortir Les Animaux Fantastiques 3 en Chine. En effet, on apprend par Deadline que le comité de censure chinois a fait retirer quelques secondes du film. Six pour être exact, mais qui concernent la relation homosexuelle entre Dumbledore et Grindelwald. Si dans l'idée le fait de retirer deux lignes de dialogues pourrait ne pas sembler très important, la symbolique l'est.

Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore ©Warner Bros.

Pour se justifier, Warner a déclaré dans un communiqué que le studio s'engage à "protéger l'intégrité de chaque film" mais qu'il se doit de s'adapter aux marchés.

Historiquement, nous avons été confrontés à de petites modifications apportées pour les marchés locaux. Dans le cas de Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore, une coupe de six secondes a été demandée et Warner Bros. a accepté ces changements pour se conformer aux exigences locales, mais l'esprit du film reste intact. Nous voulons que le public du monde entier puisse voir et apprécier ce film, et il est important pour nous que le public chinois ait également la possibilité de le découvrir, même avec ces modifications mineures.

Pas sûr que cette décision fasse vraiment plaisir à la communauté gay. Mais étant donné l'importance du marché chinois, même en période de Covid, difficile de s'en passer. Pour son premier week-end d'exploitation, Les Animaux Fantastiques 3 était numéro 1 au box-office chinois avec 9,8 millions de dollars. Un chiffre bas mais qui s'explique par une fermeture d'environ 50% des salles en Chine en raison d'un pic de Covid. En France, le film est à découvrir dans son montage complet depuis ce mercredi 13 avril.