Les comédies les plus attendues de 2020

L’année 2020 promet-elle de jolis moments de gaudriole dans les salles obscures ? Pour répondre à cette interrogation, voici une liste de comédies qui n’auront probablement aucun mal à provoquer de gros fous rires.

Après un petit tour d’horizon sur les films d’horreur, de super-héros et de science-fiction attendus au cinéma cette année, place à celui sur les comédies. Entre le retour d’un Roi et l’arrivée de Will Ferrell et Rachel McAdams au concours de l’Eurovision, petit aperçu de certains des longs-métrages les plus attendus de l’année :

14 ans après Dikkenek, Olivier Van Hoofstadt revient avec une comédie qui s’annonce tout aussi délirante, intitulée Lucky. Lucky, c’est un chien de la brigade des stups volé par Willy (Alban Ivanov) et Tony (Michaël Youn), qui va causer de gros ennuis à ses kidnappeurs. Pour s’en sortir, ils devront s’associer avec Caro (Florence Foresti), une policière corrompue. Ça promet !

Ryan Reynolds ne tarit pas d’éloges à l’égard du film, qu’il décrit comme un « Retour vers le futur pour les générations modernes ». La star de Deadpool va même jusqu’à dire qu’il s’agit de son long-métrage favori dans lequel il a tourné. Dans Free Player, le comédien prête ses traits à Guy, un brave homme qui découvre qu’il n’est autre qu’un personnage non-joueur d’un jeu vidéo en ligne. Lassé par son quotidien monotone, Guy décide de devenir le héros de sa propre histoire en découvrant les innombrables possibilités qui s’offrent à lui. Réalisé par Shawn Levy, le long-métrage réunit également Taika Waititi, Jodie Comer et Joe Keery.

Brutus vs César (1er juillet)

Kheiron repasse derrière et devant la caméra après Nous trois ou rien et Mauvaises herbes. Brutus Vs César retracera – avec plus ou moins de véracité – la tentative d’assassinat de l’empereur romain (Ramzy Bedia) par deux sénateurs (Thierry Lhermitte et Gérard Darmon), qui tentent de convaincre son fils (Kheiron) de lui porter le coup de grâce. Petit problème, Brutus n’est pas vraiment fait pour le crime…

Cela fait maintenant plus d’une décennie que les fans trépignent d’impatience. Le 29 juillet prochain sera la date du retour du Roi Arthur à Kaamelott. Pour le moment, tous les secrets autour de l’intrigue concoctée par Alexandre Astier sont précieusement gardés. Mais le réalisateur et comédien a quoi qu’il en soit mis les petits plats dans les grands, en tournant en 65 mm et en réunissant un casting prestigieux. Alain Chabat, Antoine de Caunes, Clovis Cornillac, Guillaume Gallienne, Christian Clavier et même Sting ! Tous seront là pour assister au moment où « Arthur sera de nouveau un héros ».

Cinq ans après Crazy Amy, Judd Apatow est enfin de retour au cinéma en tant que réalisateur. Après Amy Schumer, le cinéaste s’entoure d’un autre comique qui a le vent en poupe aux États-Unis, l’habitué du SNL Pete Davidson. The King of Staten Island s’inspire en majeure partie de la vie de l’humoriste, de la perte de son père pompier lors des attentats du 11 septembre, à ses débuts dans le stand-up. Marisa Tomei, Steve Buscemi, Maude Apatow et Domenick Lombardozzi complètent la distribution.

The French Dispatch ne devrait pas être une comédie à proprement parler. Il faut néanmoins s’attendre à des moments de drôlerie et de poésie propres à leur auteur. Le dixième long-métrage de Wes Anderson prendra la forme d’un recueil d’histoires centrées sur des journalistes américains dans une petite ville française fictive, durant le XXe siècle. Comme à son habitude, le réalisateur s’est entouré d’un casting hors normes. En plus de ses habitués (Adrien Brody, Frances McDormand, Bill Murray…), Wes Anderson a fait appel à Timothée Chalamet, Saoirse Ronan et Elisabeth Moss, ainsi qu’à de nombreux comédiens francophones tels que Cécile de France, Léa Seydoux et Lyna Khoudri.

Robert Zemeckis n’a pas vraiment fait dans la légèreté ces dernières années, que ce soit avec The Walk, Alliés ou Bienvenue à Marwen. Avec cette adaptation du classique de Roald Dahl, le réalisateur de Retour vers le futur délaisse le drame pour une comédie familiale. Cette nouvelle version est censée se dérouler dans le Sud des États-Unis, dans les années 60. L’histoire est celle d’un petit garçon qui lutte contre des sorcières qui n’ont ni balai, ni chapeau pointu. Au casting, nous retrouverons Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci et Chris Rock.

Après Au Poste !, Quentin Dupieux retrouve Grégoire Ludig et embarque au passage son acolyte David Marsais. Dans Mandibules, les deux membres du Palmashow incarnent Manu et Jean-Gab, deux amis simples d’esprit. Lorsqu’ils mettent la main sur une mouche géante, ils décident de la dresser afin d’en tirer profit. Adèle Exarchopoulos, India Hair et Roméo Elvis complètent la distribution. Un nouveau sommet de l’absurdité pour Quentin Dupieux ? Réponse dans le courant de l’année puisque la date de sortie n’a pas encore été fixée.

Il s’agit probablement de l’un des synopsis les plus improbables de l’année. Deux musiciens en herbe, Lars Erickssong et Sigrit Ericksdottir, interprétés par Will Ferrell et Rachel McAdams, décident de participer à l’Eurovision pour représenter l’Islande, leur pays. Réalisée par David Dobkin (Serial Noceurs), cette comédie estampillée Netflix aura-t-elle la fibre délirante du Will Ferrell des grands jours, qui s’est quelque peu essoufflé ces dernières années ? On l’espère de tout cœur !

29 ans après leur premier passage au cinéma, les deux musiciens sont de retour. Désormais quarantenaires et pères de famille, Bill S. Preston et Ted Logan ne sont pas devenus les stars du rock qu’ils espéraient. Mais un messager tout droit venu du futur leur révèle qu’une chanson pourrait changer leur destinée… Keanu Reeves et Alex Winter reprennent tous les deux du service, toujours accompagnés de William Sadler dans le rôle de la Grande Faucheuse.