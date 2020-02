Les films de science-fiction les plus attendus de 2020

Vous avez aimé ? Partagez :

L’année 2020 propose des projets de science fiction inédits et attendus. Entre le retour d’une saga culte, et l’adaptation d’un des romans les plus célèbres du genre, cette nouvelle année s’annonce déjà brillante.

Après les films de super-héros, et les films d’horreur, il est temps de s’attarder sur les films de science-fiction attendus cette année dans les salles obscures. On va laisser de côté les films d’horreur, qui, bien qu’ils contiennent de la science-fiction, sont déjà dans la liste précédemment mentionnée. De même pour les films de super-héros. On pense évidemment aux deux films Marvel : Les Nouveaux Mutants et Eternals. Deux grosses sorties forcément très attendues mais dont on a déjà parlé dans les autres articles. Voici donc quelques uns des films de science-fiction attendus cette année. On en oublie certainement, donc n’hésitez pas à nous les rappeler en commentaire.

Réalisé par Richard Stanley et porté par Nicolas Cage, ce long-métrage, qui ne sortira pas en salles en France, est une adaptation d’une nouvelle de Lovecraft sortie en 1927. Color out of Space raconte le quotidien de la famille Gardner. Elle doit faire face à une météorite qui s’écrase dans son jardin. Peu à peu, la propriété est contaminée par un mal indicible. Le long-métrage est sorti le 24 janvier dernier aux Etats-Unis, et devrait être prochainement disponible en DVD sur notre territoire.

Le cinéaste Kenneth Branagh s’attaque à l’adaptation du célèbre roman pour la jeunesse Artemis Fowl. Quelque part entre Harry Potter et Men in Black, le long-métrage est censé ouvrir une nouvelle saga pour le jeune public. Disney espère que le film va marcher au box-office pour lancer la production des suites. Artemis Fowl est un jeune descendant d’une longue lignée de criminels. Âgé de 12 ans, il est doté d’une intelligence considérablement développée. Il s’apprête à livrer un terrible combat contre le Peuple des Fées, des créatures puissantes et mystérieuses qui vivent dans un monde souterrain.

C’est certainement le film le plus attendu de cette première moitié de 2020. Christopher Nolan est de retour à la réalisation avec ce projet très alléchant. Après Inception en 2010, le cinéaste semble vouloir placer la barre encore plus haut avec Tenet. Porté par John David Washington, Warner a une confiance aveugle en ce projet, puisque Nolan bénéficie d’un budget de 205 millions de dollars. La première bande-annonce promet un long-métrage déroutant, comme le cinéaste en a le secret.

Cet été, Jason Reitman marchera sur les traces de son père pour réhabiliter la franchise S.O.S Fantômes. Il offre une suite à S.O.S Fantômes 2, sorti en 1989. Pour l’occasion, le casting d’origine, composé de Bill Murray, Sigourney Weaver et Dan Aykroyd est de retour. La première bande-annonce dévoilait les petits nouveaux avec notamment Finn Wolfhard, Mckenna Grace et Paul Rudd. Des premières images nostalgiques qui promettent un retour gagnant pour les chasseurs de fantômes les plus cools du septième art.

Tom Hanks n’était pas revenu à la science-fiction depuis Cloud Atlas. Réalisé par Miguel Sapochnik, l’homme derrière La Bataille des Bâtards dans Game of Thrones, BIOS racontera les déboires de Finch, le dernier homme sur Terre. On ne sait pas encore grand chose du projet. Mais ce dernier survivant de l’espèce humaine décide de construire un androïde pour lui tenir compagnie. Ce court synopsis ne nous dit rien quant au ton du métrage. BIOS sera-t-il un film dramatique ? Voir horrifique, avec un robot inquiétant ? Ou on contraire, plus sentimental, développant une relation particulière entre l’homme et l’androïde ? Réponse en octobre prochain.

C’est le blockbuster immanquable de cette fin d’année 2020. Après avoir introduit Godzilla en 2014, puis en 2019 avec King of Monsters, et King Kong dans Skull Island, il est temps de les confronter. C’est la mission de Adam Wingard, qui a la lourde tâche de réaliser cet affrontement titanesque. Godzilla VS Kong sera l’occasion de voir un combat culte sur grand écran, entre deux mastodontes de l’histoire du cinéma. Le casting réunit notamment Alexander Skarsgard, Rebecca Hall et Millie Bobby Brown qui reprend son personnage.

Le film de Chris McKay racontera comment l’humanité perd face à une invasion extraterrestre. Les scientifiques élaborent une idée pour lutter contre l’invasion. Ils créent un moyen de recruter des soldats du passé pour combattre dans le présent. Le film suivra un homme appelé à se battre dans une guerre future où le destin de l’humanité repose sur sa capacité à faire face à son passé. Le long-métrage de science-fiction sera porté notamment par Chris Pratt et J.K. Simmons.

Finalement, le film de science-fiction le plus attendu de cette année 2020 réside certainement dans cette adaptation du roman de Frank Herbert. Dune sera le dixième film de Denis Villeneuve. Un cinéaste canadien qui a déjà fait ses preuves dans l’univers de la science-fiction avec ses excellents Blade Runner 2049 et Premier Contact. On ne sait pas encore grand chose du film, si ce n’est son casting absolument dantesque composé notamment de Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Charlotte Rampling et Javier Bardem.