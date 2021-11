Les Éternels : à qui appartient la voix de la deuxième scène post-générique ?

Le film Marvel "Les Éternels" a été marqué par une deuxième scène post-générique pour le moins mystérieuse. À la toute fin, une étrange voix se fait entendre. La réalisatrice Chloé Zhao a révélé à qui appartient cette voix. Attention, SPOILERS !

Au programme du nouveau Marvel

Avec Les Éternels Marvel Studios introduit un nouveau groupe de super-héros. Des personnages très puissants envoyés sur Terre par les Célestes pour protéger l'humanité contre les terribles Déviants. Ces derniers, tout comme les Éternels, sont des créations des Célestes. Leur affrontement aura duré des millénaires mais le film se déroule de nos jours, lorsque de nouveaux Déviants font soudain leur apparition (voir notre critique).

Pour réaliser cette nouvelle grosse production, Chloé Zhao a été engagée. La cinéaste avait jusqu'à présent travaillé sur des films indépendants. Mais son approche n'a au fond pas été différente, comme elle nous l'expliquait en interview. Il lui a tout de même fallu diriger une grande équipe et de nombreux acteurs puisque les Éternels sont dix dans le film. Parmi eux, on retrouve notamment Gemma Chan, Richard Madden, Salma Hayek et Angelina Jolie.

Une voix d'incruste dans Les Éternels

Durant la promotion du film, Chloé Zhao a enchaîné les interviews et a notamment été interrogée par le site Fandom. Le média en a profité pour la questionner sur la seconde scène post-générique. Dans celle-ci, on voit Dane Whitman, interprété par Kit Harington, sur le point de toucher une étrange épée. Cette séquence introduit directement le Chevalier Noir (Black Knight en VO), comme on vous l'expliquait dans notre article. Mais à la toute fin de ce passage, on entend une mystérieuse voix disant "Êtes-vous sûr d'être prêt pour ça, M. Whitman ?". Certains pensaient qu'il s'agissait de la voix de Doctor Strange. Mais d'après Chloé Zhao, il s'agirait d'un autre super-héros très attendu. ATTENTION SPOILERS !!!

Les Éternels ©Marvel Studios

En effet, si elle a commencé par dire à Fandom qu'il s'agissait d'un de ses super-héros préférés, elle a fini par lâcher son nom : Blade ! On savait que le personnage allait enfin être introduit dans le MCU sous les traits de Mahershala Ali. Mais on doit bien avouer qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit fait dès ce film. D'autant que Blade n'a pas encore de date de sortie. Enfin, on espère revoir Dane Whitman dans Doctor Strange in the Multivers of Madness, prévu lui pour le 4 mai 2022. Ce qui n'est pas incompatible, évidemment. Mais on est désormais bien curieux de voir comment tout cela va se connecter. De quoi rendre les fans encore plus impatients de découvrir le prochain film Marvel après Les Éternels, qui est actuellement dans les salles.