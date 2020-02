Les films d’animation les plus attendus de 2020

Vous avez aimé ? Partagez :

L’année 2020 promet d’être généreuse en matière de films d’animation. Entre DreamWorks, Disney et Pixar, les projets sont nombreux à voir le jour en cette nouvelle année. Voici une liste, non exhaustive, des films d’animation à venir.

Après les films de super-héros, les films d’horreur et les films de science-fiction, voici donc la liste de certains des films d’animation les plus attendus en cette année 2020. Une année qui prévoit encore de bons moments de rigolades et des projets de tous les horizons par de nombreux studios différents.

Les studios Pixar nous réservent deux films cette année. Le premier à sortir sera donc En Avant. Réalisé par Dan Scanlon, le long-métrage reprend un peu le concept de Bright. Le cinéaste met en scène un univers rempli de créatures imaginaires. Ainsi se côtoient elfes, trolls, gobelins, etc… Pourquoi on cite Bright ? Parce que la bande-annonce dévoile un monde désenchanté, prenant à revers les contes et histoires magiques de ce type d’univers. Les licornes sont par exemple des vagabonds qui fouillent dans les poubelles. Une vision décalée inattendue. Même si les premières images de En Avant rappellent davantage un film DreamWorks, on sait que Pixar va encore impressionner son public.

En 2016, DreamWorks proposait un univers inédit avec Les Trolls. Réalisé par Mike Mitchell et Walt Dohrn, le film a rapporté plus de 346 millions de dollars pour un budget de 125 millions. Un score relativement timide. Mais après quatre années d’attente, Dreamworks retente le coup avec cette suite mise en scène par Walt Dohrn et David P. Smith.

Avec Nous, les chiens, la société de distribution The Jokers distribuera son premier film d’animation, réalisé par Sung-Yoon Oh et Lee Chun-Baek, deux sud-coréens. Le film raconte le destin de plusieurs chiens, abandonnés par leurs maîtres, qui retrouvent alors leur instinct naturel. Le récit suit donc une bande de chiens errants qui vont découvrir la liberté. Outre la volonté de dénoncer la cruauté des êtres humains face au monde animal, le long-métrage semble s’inspirer des studios Ghibli, et ainsi offrir une histoire poignante.

Cela faisait un certain temps que Scooby-Doo n’était pas revenu sur grand écran. Après deux films détruits par les critiques, Warner Bros préfère revenir à l’animation pour raconter l’histoire du chien chasseur de fantômes. Réalisé par Tony Cervone, le film racontera les origines de Scooby-Doo et sa rencontre avec son meilleur ami Samy. Scooby ! sera notamment l’occasion de voir un bébé Scooby dans une origin story qui semble davantage réservée aux plus jeunes.

Et voici donc le deuxième film produit par Pixar cette année. Réalisé par Pete Docter et Kemp Powers, le long-métrage d’animation proposera visiblement une histoire pleine d’humanité, qui va sûrement, encore une fois, toucher la corde sensible des spectateurs. Le récit racontera le destin de Joe, tout prêt d’atteindre ses rêves. Mais ce dernier a un terrible accident qui l’envoie dans un univers parallèle : celui des âmes. Il va se lier d’amitié avec 22, une âme qui doute de la bienveillance des êtres humains. Préparez les mouchoirs.

En 2015, le spin-off de Moi, Moche et Méchant, le premier Les Minions, est un carton total. Pour un budget de 74 millions de dollars, le film en rapporte plus de 1 milliard au box office. Le long métrage se place comme le plus gros succès animé d’Universal Studios. Face à cet énorme succès, Kyle Balda est de retour derrière la caméra pour ce deuxième opus. Pierre Coffin est cependant remplacé par Brad Ableson. Cette suite permettra de mettre en scène la rencontre entre Gru, personnage principal de la trilogie Moi, Moche et Méchant, alors encore enfant, et ses terribles Minions.

Après un premier opus en 2004, puis un deuxième en 2015, Bob L’Éponge est de retour sur grand écran. La série culte de 1999 a donc le droit à sa nouvelle aventure cinématographique réalisée par Tim Hill. Une nouvelle adaptation qui promet d’être totalement décalée, avec notamment l’apparition en chair et en os de Keanu Reeves. Dans cette histoire inédite, Bob entraîne son ami de toujours Patrick dans une folle aventure vers la Cité Perdue d’Atlantic City afin de retrouver son escargot Gary.

Raya and the Last Dragon (25 novembre)

Avec toutes les adaptations de ses classiques en version live, Disney délaisserait presque l’animation. Mais le studio aux grandes oreilles est bientôt de retour avec Raya and the Last Dragon. On ne sait pratiquement rien de ce long-métrage, si ce n’est un très court synopsis : « Dans un royaume connu sous le nom de Lumandra, une Terre réinventée, habitée par une civilisation ancienne, un guerrier nommé Raya est déterminé à trouver le dernier des dragons ». Une aventure épique qui semble vouloir surfer sur le succès de la saga Dragons. Le long métrage est réalisé par Paul Briggs et Dean Wellins.

Les Croods 2 (2 décembre)

Le premier opus commence à sérieusement dater. En effet, le film de Chris Sanders et Kirk de Micco est sorti en 2013 et avait rapporté plus de 587 millions de dollars à travers le monde. Sept années plus tard, Dreamworks est déterminé à proposer cette suite. Il faut dire que le premier film avait été un certain succès critique. Ainsi, Joel Crawford s’occupera de mettre en scène cette nouvelle aventure de la famille préhistorique.