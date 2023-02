Les Gardiens de la Galaxie 3 : une nouvelle bande-annonce tragique

"Les Gardiens de la Galaxie 3", réalisé par James Gunn, se dévoile davantage avec une nouvelle bande-annonce offerte par Marvel à l'occasion du Super Bowl.

Les Gardiens de la Galaxie 3, une dernière aventure

Les films Marvel ont toujours eu un ton assez léger et plus proche de la comédie que du drame. Pourtant, parfois, le studio n'a pas épargné ses personnages et les fans en mettant en scène des destins tragiques. Cela devrait à nouveau être le cas avec Les Gardiens de la Galaxie 3. On retrouvera pour l'occasion l'équipe habituelle composée de Peter Quill (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldana), Drax (Dave Bautista), Rocket (Bradley Cooper) et Groot (Vin Diesel), accompagnés de Nebula (Karen Gillan) et Mantis (Pom Klementiieff). Mais tous ne survivront pas à cette troisième aventure dirigée par James Gunn.

Les Gardiens de la Galaxie 3 ©Marvel

Avant même la sortie du film, on nous annonçait la fin de certains personnages, un adieu émouvant de Dave Bautista à Drax, et un scénario qui aurait particulièrement ému l'interprète de Nebula. Mais la dernière bande-annonce, dévoilée à l'occasion du Super Bowl 2023, insiste encore plus sur le caractère dramatique du long-métrage.

Ton tragique et nouveaux personnages dans la bande-annonce Marvel

Comme on peut le voir dans la vidéo (en une d'article) il y aura bien sûr toujours beaucoup d'humour, comme avec la relation entre Peter Quill et Gamora. Cette dernière est morte, puis revenue, mais sans être tout à fait la même. Elle n'a alors plus aucun sentiment pour Star-Lord, ce qui ne convient pas vraiment au héros...

Zoe Saldana - Les Gardiens de la Galaxie 3 ©Marvel

Néanmoins, un ton sombre se fait déjà ressentir avec les origines de Rocket qui seront dévoilées par la présence d'un nouvel antagoniste, le Maître de l'évolution (Chukwudi Iwuji). Les conséquences de leur affrontement devraient être tragique avec une mort importante annoncée...

Enfin, on notera la nouvelle apparence de Groot, qui semble plus puissant que jamais. Mais également la présence de Adam Warlock (Will Poulter), personne très puissant dans les comics Marvel. Et même un aperçu rapide du chien Cosmo.

Les Gardiens de la Galaxie 3 devait sortir dans les salles le 3 mai 2023, mais est désormais annoncé par Marvel pour une sortie prochainement.