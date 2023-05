Les Pierres d'Infinité du MCU : James Gunn a "inventé ces conneries" en 1h30

Lors d’une interview, le réalisateur James Gunn est revenu sur le premier opus "Les Gardiens de la Galaxie" et sur la manière dont il a intégré les Pierres d’Infinité au film Marvel.

Les Gardiens de la Galaxie 3 : carton en approche

Sorti le 3 mai dernier, Les Gardiens de la Galaxie 3 marque la dernière participation de James Gunn dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). En effet, le cinéaste vient de conclure sa trilogie initiée en 2014. Un dernier tour de piste touchant et largement convaincant avant son départ définitif de la franchise vers le DC Universe, dont il est devenu depuis peu le grand patron.

Cette troisième aventure des Gardiens de la Galaxie a rencontré des critiques majoritairement positives. Que ce soit de la part de la presse ou des spectateurs. Surtout, en moins de deux semaines d’exploitation, le long-métrage a rapporté plus de 475 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Ce qui est déjà autant que Ant-Man et la Guêpe : Quantumania qui avait terminé sa course avec 475,7 millions de dollars de recettes à travers le monde.

Grâce à Les Gardiens de la Galaxie 3, James Gunn est parvenu à conclure une histoire complète, bien développée et totalement cohérente au sein du MCU, qui est pourtant souvent un rouleau compresseur pour la créativité de ses artistes.

Lors d’une interview avec Phase Zero, le réalisateur, alors en compagnie de Chris Pratt, est revenu sur le premier volet de sa saga. Il a alors révélé que Kevin Feige lui avait demandé d’ajouter à Les Gardiens de la Galaxie une sous-intrigue concernant les Pierre d’infinité.

« J’ai inventé ces conneries en une heure et demie »

En effet, à cette époque-là, le grand manitou de Marvel Studios préparait le terrain pour Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame. Dans cette logique il introduisait les différentes pierres d’infinité dans ses productions. Le Tesseract dans Captain America, Thor et Avengers, la Pierre de la réalité dans Thor : Le Monde des Ténèbres, la Pierre du temps dans Doctor Strange, etc.

Les Gardiens de la Galaxie ©Marvel

Grâce à Les Gardiens de la Galaxie, le MCU introduit la Pierre du pouvoir. C’est cet artefact qui est convoité par les différents membres des Gardiens mais aussi par Ronan l’accusateur. Et voilà donc que James Gunn se retrouve obligé d’écrire sur ce thème des Pierres d’infinité. Il a alors expliqué qu’il a imaginé la scène avec Le Collectionneur (Benicio Del Toro) en seulement 1h30. Une séquence importante puisqu’elle permet d’expliquer aux spectateurs le fonctionnement et le but des gemmes de l’infini :

J'ai écrit cette scène en une heure et demie environ. Et c'est devenu ce qu'on connaît des Pierres d'Infinité au cinéma... Tout le MCU est basé ensuite sur ça. Ils m'avaient dit : « Tu sais, on pensait intégrer la Pierre de Pouvoir à ton histoire ». Alors je leur ai répondu : « C'est cool. Ok, le Collectionneur aura la Pierre de Pouvoir. » Et j'ai inventé toutes ces conneries !

Petite précision tout de même, James Gunn n’est évidemment pas l’inventeur des Pierres d’infinité. Ces gemmes ont été introduites en 1972 dans Marvel Premiere #1. Quand il dit qu’il a inventé « toutes ces conneries », il parle en réalité du rôle que jouent les Pierre d’infinité dans le MCU.