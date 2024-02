Les sorties cinéma du 28 février 2024

Découvrez les sorties cinéma de la semaine du 28 février 2024. Impossible de passer à côté de "Dune 2". Mais il y a également un drame historique français, une comédie sociale ou encore un film romantique au programme de cette semaine.

Dune 2 : LE film de la semaine

Il y en avait pour tous les goûts au cinéma lors de la semaine du 21 février. Mais pour celle du 28 février, le choix sera vite fait. Dune 2 est évidemment la grosse sortie. Un blockbuster très attendu après avoir été repoussé de plusieurs mois à cause de la grève des acteurs et des actrices à Hollywood. Denis Villeneuve est toujours à la réalisation et on y retrouve Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Atreides. Ce dernier, après avoir vu les Harkonnen attaquer son peuple, a trouvé refuge chez les Femen. Ensemble, ils vont mener la révolte contre ceux qui ont anéanti la famille Atreides.

Dune 2 ©Warner Bros.

Déjà le premier opus était porté par un beau casting avec, en plus de Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin ou encore Dave Bautista. Ils sont accompagnés cette fois d'Austin Butler, Florence Pugh, Christopher Walken, Léa Seydoux et bien d'autres. Une distribution impressionnante, à la hauteur de ce film qui permet de "relancer le grand cinéma de science-fiction avec une saga de prestige, mature et réflexive sur son temps" (voir notre critique).

Les autres films à voir en salles

Forcément, difficile de tirer son épingle du jeu cette semaine face à Dune 2. Et même si de nombreuses nouveautés ont été programmées, on en retient assez peu. Le drame historique français, Madame de Sévigné, avec Karin Viard, Ana Girardot et Cédric Kahn, devrait tout de même attirer les adeptes du genre. Le film se déroule au milieu du XVIIème siècle, et suit la marquise de Sévigné qui souhaite faire de sa fille une femme brillante et indépendante. Mais plus elle tente d’avoir une emprise sur le destin de la jeune femme, plus celle-ci se rebelle. Mère et fille expérimentent alors les tourments d’une relation fusionnelle et dévastatrice. De ce ravage, va naître une œuvre majeure de la littérature française.

Toujours du côté français, dans un genre plus léger, il y a Tombés du camion, une comédie avec Patrick Timsit et Valérie Bonneton, dont voici le synopsis : Lorsque son chalutier tombe en panne, Stan, vieux marin bourru, peine à trouver sa place sur la terre ferme. Françoise, sa femme, et ses deux fils gendarmes, ont l’habitude de son mauvais caractère et de ses petites embrouilles, mais ses ennuis prennent une autre ampleur quand il rentre à la maison avec Bahman, 10 ans, trouvé dans un carton volé...

Enfin, un peu de romance cette semaine avec Black Tea, sur une femme ivoirienne qui émigre en Chine, et croise la route de Cai, qui travaille avec elle dans une boutique d'export de thé. Un film sur la rencontre de deux cultures.

Les sorties de la semaine à retenir

