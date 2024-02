Les sorties cinéma du 21 février 2024

Découvrez les sorties cinéma de la semaine du 21 février 2024. Au programme, un superbe film d'animation, le nouveau Bruno Dumont ou encore Anthony Hopkins dans une bouleversante histoire vraie.

L'Empire et Les Chèvres !

Pour cette semaine du 21 février, deux comédies françaises se détachent avec L'Empire et Les Chèvres !. Deux opposés qui ne viseront probablement pas le même public. Le premier est une nouvelle réalisation de Bruno Dumont qui se la joue cette fois La Guerre des étoiles dans son absurdité habituelle. Le réalisateur s'est offert pour l'occasion un très beau casting avec Lyna Khoudri, Anamaria Vartolomei, Camille Cottin et Fabrice Luchini.

On doit ensuite Les Chèvres ! à Fred Cavayé (Le Jeu, Radin!), qui lui emmène dans la France du XVIIe siècle, quand les animaux pouvaient être jugés pour avoir commis un crime. Maître Pompignac, risée du barreau, va alors accepter sans le savoir de défendre l'animal. Pour porter cette comédie grand public, on retrouve notamment Dany Boon et Jérôme Commandeur.

L'Empire ©ARP

Un rôle bouleversant pour Anthony Hopkins

Cette semaine, c'est surtout Anthony Hopkins qui devrait marquer les esprits avec Une vie. Ce drame raconte l'histoire vraie de Sir Nicholas Winton, surnommé le "Schindler anglais". Avant le début de la Seconde Guerre mondiale, ce dernier a sauvé 669 enfants, dont beaucoup étaient juifs. Un récit bouleversant qui devrait en émouvoir plus d'un.

Sinon, dans un autre genre, notons la sortie du film Le Successeur, nouveau long-métrage de Xavier Legrand après Jusqu'à la garde. Un thriller vertigineux porté par Marc-André Grondin et donc voici le synopsis : Heureux et accompli, Ellias devient le nouveau directeur artistique d’une célèbre maison de Haute Couture française. Quand il apprend que son père, qu’il ne voit plus depuis de nombreuses années, vient de mourir d’une crise cardiaque, Ellias se rend au Québec pour régler la succession. Le jeune créateur va découvrir qu’il a hérité de bien pire que du coeur fragile de son père.

De l'animation à ne pas manquer

Comme on l'annonçait il y a un mois, les fans du manga et de l'anime Demon Slayer seront ravis de pouvoir découvrir l'œuvre japonaise sur grand écran. Plus précisément la fin de la saison 3 et le début de la saison 4. L'événement Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – En route vers l'entraînement des piliers a été organisé pour des séances exceptionnelles qui auront lieu en France les 24 et 25 février. Il ne faudra pas trainer pour découvrir la suite de l'aventure de Tanjirō.

Toujours du côté de l'animation, on vous conseille fortement Le Royaume des Abysses, une proposition magistrale qui nous vient cette fois de Chine. Le film de Tian Xiaopeng est une véritable merveille visuelle, comme en atteste sa bande-annonce (voir ci-dessous). Cependant, le film propose aussi un récit émouvant puisqu'il est question d'une fillette de 10 ans, au plus mal depuis la séparation de ses parents. Lors d'une croisière avec son père et sa belle-mère, la jeune Shenxiu passe par dessus bord et se retrouve emmenée dans un univers fantastique où l'excentrique Nanhe tente de diriger son restaurant tout en devant échapper à un terrible fantôme rouge.

Enfin, précison que le film n'est pas à montrer à un public trop jeune étant donné certaines thématiques sombres abordées dans Le Royaume des Abysses.

Les sorties de la semaine à retenir

Une vie , avec Anthony Hopkins

, avec Anthony Hopkins L'Empire, de Bruno Dumont

Le Royaume des abysses, un superbe film d'animation

un superbe film d'animation Le Successeur, un thriller captivant

Les Chèvres ! , Dany Boon face à Jérôme Commandeur

, Dany Boon face à Jérôme Commandeur Demon Slayer, des projections exceptionnelles les 24 et 25

Pour plus d'informations, retrouvez ici toutes les sorties de la semaine du 21 février.