Ce film français très critiqué est numéro 1 dans le monde sur Netflix

Alors qu'il souffre de très mauvais avis spectateurs, le film français "Loups-Garous" adapté du célèbre jeu de société s'impose dans le Top 10 mondial sur Netflix, y compris aux États-Unis. Le début d'un phénomène ou une simple curiosité passagère ?

Loups-Garous s'impose sur Netflix dans le monde

Disponible depuis le 23 octobre dernier, le film français Netflix Loups-Garous, inspiré du célèbre jeu de société, connaît un véritable succès dans le monde entier.

Porté par Jean Reno, Franck Dubosc et Suzanne Clément, le long-métrage mis en scène par François Uzan (déjà à l'œuvre sur Netflix avec Lupin) débute de nos jours, au sein d'une famille recomposée, alors que les membres se préparent à entamer une partie du jeu de société. À la manière de Jumanji, le jeu prend vie, et la famille est propulsée au Moyen-Âge dans une partie bien réelle.

Pour avoir la vie sauve et revenir à leur époque, elle devra démasquer les vrais loups-garous qui sèment la terreur dans ce village. Peu à peu, chaque membre de la famille découvre qu'il s'est vu attribuer un don spécial, comme les personnages du jeu, et que ça n'est qu'ensemble, qu'ils pourront vaincre les loups-garous, et revenir à leur époque.

Premier film non-anglophone sur Netflix dans le monde

Pour sa première semaine sur Netflix, Loups-Garous a réalisé un bel exploit. Ainsi, le film s'est imposé à la première place du Top 10 mondial, et est devenu le film non-anglophone le plus visionné sur la plateforme, avec 17 millions et demi de vues. En plus de la France, Loups-Garous est présent dans le Top 10 de nombreux pays, dont les États-Unis. Il a dépassé L'Ombre Rebelle, ce film ultra-violent, qui est numéro 2 du Top.

Loups-Garous Top 10 Monde Netflix

Ce succès mondial de Loups-Garous sur Netflix ne vient très certainement pas du bouche-à-oreille puisque le film souffre de très mauvais avis spectateurs. Ainsi, chez nos confrères d'AlloCiné, le film est actuellement noté 1,9/5. Même son de cloche à l'international sur IMDb, où le film affiche une note spectateurs moyenne de 5,4/10.

Il faudra attendre quelques jours pour voir si le phénomène mondial se confirme, à l'image de Sous la Seine, ou s'il s'agissait simplement d'une curiosité passagère.