Marvel : Et si Valentina de Fontaine cherchait à créer les Dark Avengers ?

Et si Marvel Studios était en train de préparer le terrain pour introduire les Dark Avengers ? En effet, il est fortement possible que Valentina Allegra de Fontaine, la super-vilaine incarnée par Julie Louis-Dreyfus, soit en train de monter cette fameuse équipe.

Qui est Valentina Allegra de Fontaine ?

La Comtesse Valentina de Fontaine a été introduite dans le Marvel Cinematic Universe (MCU) à la toute fin de la série Falcon et le Soldat de l'Hiver. Incarnée par Julia Louis-Dreyfus, cette protagoniste est un personnage ambigu, qui joue sur tous les tableaux, et se tourne toujours vers le plus offrant. Dans la série de Malcolm Spellman, elle se présente juste après le procès de John Walker pour recruter ce dernier.

Black Widow ©Marvel Studios

Dans les comics, la Comtesse Valentina de Fontaine est créée en 1967 par Jim Steranko et Lisa Rinna. Après une enfance difficile quelque part entre la Russie et l’Italie, Valentina se fait repérer par le SHIELD et est recrutée par Dum Dum Dugan. Elle fait ses preuves rapidement et devient l’un des meilleurs agents de l’organisation, ce qui attire l’œil de Nick Fury. Ce dernier la prend dans son équipe personnelle. Lors de l’événement Secret Invasion, la Comtesse Valentina est remplacée par les Skrulls. Cette espèce extraterrestre infiltre tous les secteurs diplomatiques et administratifs des Etats-Unis. Ils prennent donc la place de Valentina pour approcher Nick Fury et le SHIELD. Mais le directeur n’est pas dupe, et se débarrasse du Skrull sous couverture.

À la fin de la Secret Invasion, le SHIELD est dissous, remplacé par une nouvelle organisation : HAMMER (les services secrets de Normam Osborn). À cette époque, la Comtesse Valentina, de retour sur Terre, décide d’infiltrer l’HYDRA en devenant la nouvelle Madame Hydra.

Qui sont les Dark Avengers ?

Dans les comics, les Dark Avengers est une équipe officielle emmenée par Norman Osborn. Tandis qu'ils se font passer pour des héros au service de la nation, c'est en réalité une bande de décérébrés qui se servent de ce statut pour agir en toute impunité. Dans les comics, cette équipe survient après Secret Invasion. Dans cet arc passionnant, c'est Norman Osborn qui donne le coup fatal aux Skrull. Il sauve ainsi le monde aux yeux du peuple et de ses dirigeants. Ces derniers décident donc de le mettre à la tête d'une nouvelle équipe d'Avengers.

Dark Avengers ©Marvel Comics

Le Bouffon Vert revêt ainsi une ancienne armure de Tony Stark appelée Iron Patriot (déjà apparue dans Iron Man 3), et s'entoure des pires vilains de la création. Venom se fait passer pour Spider-Man, Daken pour Wolverine, Opale pour Miss Marvel et Bullseye pour Œil de Faucon. Il complète son équipe avec Ares, le dieu de la guerre, Noh-Varr et le puissant Sentry. Par la suite, il fait également appelle à Skaar, le fils de Hulk. Cette équipe ultra puissante est créée en 2009 par Brian Michael Bendis, et rencontre un franc succès auprès des lecteurs de comics.

Les Dark Avengers dans le MCU ?

Il se murmure de plus en plus que les Dark Avengers pourraient débarquer dans le Marvel Cinematic Universe. Évidemment, si cette équipe dysfonctionnelle venait à être introduite, elle prendrait une toute autre forme que celle des comics. Peut-être, alors, que la Comtesse Valentina de Fontaine est en train de monter sur pied cette fameuse team. Pour le moment, elle a déjà recruté deux éléments. Dans la série Falcon et le Soldat de l'Hiver, elle récupère l'Agent U.S., pour en faire l'un de ses soldats. Puis, dans la scène post-générique de Black Widow, elle va à la rencontre de Yelena, et lui propose du travail. Elle la manipule et lui fait croire que Œil de Faucon est responsable de la mort de Natasha Romanoff. Une manière de récupérer la prochaine Veuve Noire dans sa propre équipe.

Dark Avengers ©Marvel Comics

Comme dans les comics, la Comtesse Valentina de Fontaine, à la manière de Norman Osborn, semble manipuler ses futurs employés. L'Agent U.S. comme Yelena se laissent emberlificoter par les dires de la Comtesse, qui, de son côté, se monte une équipe explosive. Elle semble vouloir avoir ses propres Avengers pour faire contre-poids contre les plus puissants héros de la Terre. De cette manière, elle se place un peu comme un équivalent obscur de Nick Fury. Outre l'Agent U.S. et Yelena, d'autres personnages pourraient rejoindre cette équipe. Il y a par exemple White Vision. Ce personnage introduit dans WandaVision est actuellement seul dans la nature, et la Comtesse Valentina va peut-être faire en sorte de le récupérer.

Autre possibilité, le général Ross. Ce dernier, toujours incarné par William Hurt, est de plus en plus malade. Une piste qui laisse présager l'introduction de Red Hulk (Rulk pour les intimes). En effet, dans les comics, le général Ross décide de s'injecter lui aussi des rayons gammas, et se transforme en Hulk rouge. Une décision qui est motivée par sa traque sans relâche de Bruce Banner. Ainsi, si Marvel Studios décide de suivre cette voix, Rulk serait un élément parfait pour l'équipe de la Comtesse Valentina.

Kevin Feige confirme l'importance de la Comtesse

Une chose est certaine, la Comtesse Valentina est là pour un bon moment. Logiquement, cette dernière devrait être un élément central de la phase 4 du MCU. À la manière de Nick Fury elle fera des apparitions courtes, mais régulières, dans sa recherche de super-héros à enrôler. Même Kevin Feige, le grand manitou de Marvel Studios, a confirmé l'importance de cette protagoniste :

Elle est en train de faire quelque chose. Elle semble être en mode recrutement. Est-ce que Yelena travaille déjà pour elle ? Visiblement oui. Cela fait maintenant un moment que nous voulions l'introduire. Et quand ce rôle est arrivé, nous avons eu l'opportunité de l'avoir dans "Black Widow", dans "The Falcon and the Winter Soldier", et peut-être dans d'autres choses à venir. Julia Louis-Dreyfus est totalement à bord et vraiment dedans. C'est donc un ajout incroyable à cet univers, et j'ai hâte que les gens soient surpris quand elle se présentera ensuite.

Ainsi, visiblement, la Comtesse va jouer un rôle déterminant dans la suite du MCU. Elle va avoir un impact beaucoup plus important que ce que les fans peuvent penser. Et peut-être, dans le meilleur des mondes, qu'elle sera à l'initiative des Dark Avengers...