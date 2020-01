Marvel : Voici la liste de tous les super-vilains attendus dans la phase 4 du MCU

Vous avez aimé ? Partagez :

La phase 3 du Marvel Cinematic Universe (MCU) s’est conclue avec « Spider-Man : Far From Home ». Depuis ce film, plus rien. Mais la phase 4 va bientôt débuter avec son lot de méchants. Voici la liste de ceux que l’on connaît déjà.

La phase 3 du MCU s’est terminée en feu d’artifice avec Avengers : Endgame et son épilogue Spider-Man : Far From Home en juillet dernier. Depuis, le MCU est bien silencieux. Une courte pause pour repartir de plus belle avec Black Widow, qui entamera la phase 4. Une nouvelle phase qui a déjà son lot de méchants. Bien évidemment certains sont encore inconnus, mais d’autres sont déjà sur la liste. Nos héros vont avoir fort à faire.

La phase 4 contiendra de nombreux projets. Elle débutera le 29 avril avec Black Widow. Une phase qui contiendra également de nombreux éléments sur le petit écran avec l’arrivée des séries Disney + comme The Falcon and The Winter Soldier, WandaVision, Loki et Hawkeye, tous présents dans cette nouvelle phase. Côté cinéma, le MCU présentera Eternals en novembre prochain, puis Shang-Chi, Doctor Strange et le multivers de la folie pour se conclure sur Thor : Love and Thunder. Voici donc tous les méchants pour le moment connus de cette phase 4 :

Le Maître de Corvée

C’est un nouvel arrivant. Ennemi culte des comics, Taskmaster en version originale, est le parfait antagoniste pour La Veuve Noire. On ne sait pas encore quel acteur se cache sous le costume, mais au vu des bandes-annonces, le personnage semble fidèle à sa représentation papier. C’est un mercenaire qui a la capacité de copier les compétences de ses adversaires. Ainsi, grâce à ce pouvoir de caméléon, il s’adapte à tout type d’ennemis, et s’approprie leur technique. La bande-annonce, corrélée à ses pouvoirs, suggère donc que le personnage a croisé la route de Œil de Faucon et de Captain America. Il est créé en 1980 par David Michelinie et George Perez. On a grandement hâte de le voir sur grand écran.

Le Baron Zemo

Le personnage est introduit à l’occasion de Captain America : Civil War sous les traits de Daniel Brühl. Ancien nazi, cet antagoniste est un conspirationniste qui tente de monter les super-héros les uns contre les autres. Il y parvient dans le film des frères Russo avant de se faire arrêter par Black Panther. Tandis qu’il est en prison, l’ennemi culte du héros national sera de retour dans la série Falcon and the Winter Soldier, toujours sous les traits de l’acteur, et en costume s’il vous plaît. La série sera l’occasion de découvrir la cagoule violette du personnage dans les comics.

Druig

Eternals est sans doute le film le plus ambitieux de cette phase 4. Un long-métrage qui ne parle pas du tout aux néophytes. Le synopsis du long-métrage a été révélé il y a peu, confirmant ainsi que la guerre entre Déviants et Éternels aura bien lieu. Outre la présence des Célestes qui joueront également le rôle d’antagonistes, Druig, un Éternel, pourrait être le véritable méchant du film. Interprété par Barry Keoghan, il orchestre des plans dans l’ombre pour vaincre son propre peuple et devenir le leader des Éternels.

Loki

Le dieu du mensonge, frère de Thor, sera bien de retour dans le MCU. Mais il est mort au début de Infinity War me direz-vous. Il ne s’agit en fait pas du même Loki. La série Disney +, qui permettra le retour de Tom Hiddleston dans la peau du personnage, étudiera le voyage temporel et cosmique du Loki de 2012. Celui qui s’enfuit avec le Cube Cosmique dans Avengers : Endgame. La série permettra de voir le dieu nordique évoluer à travers les âges de l’humanité, et influencer les grands instants de l’histoire. On ne sait pas encore réellement si ce Loki sera un véritable méchant, ou plus un anti-héros, voire un personnage neutre qui a sa propre destinée.

Le Mandarin

Shang-Chi sera l’occasion de rectifier l’affront de Iron Man 3. Cette fois, Le Mandarin sera bien présent, et sous sa forme des comics. Exit la version comique de Ben Kingsley, cette fois on respecte le personnage. Interprété par Tony Leung Chiu Wai, il sera l’antagoniste du film Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Dans le MCU, le Mandarin serait le père de Shang Chi, ce qui entraînerait une forte opposition entre les deux personnages. Le héros va certainement tenter d’arrêter son père, entraîné dans sa folie de recherche des dix anneaux de pouvoir.

Le Vautour

Le personnage, antagoniste principal de Spider-Man : Homecoming, est bien de retour. Mais sa situation est un peu spéciale. Parce que le personnage apparaît le temps d’un caméo dans la bande-annonce de Morbius. Le long-métrage en question est une production Sony. Ainsi, on ne connaît pas encore complètement l’étendue de ses connexions avec le MCU. Difficile à dire si le Vautour sera de retour dans Spider-Man 3, ou s’il sera simplement utilisé dans l’univers connecté de Sony. De même, la question se pose alors pour Morbius lui même, mais également pour Carnage et Venom. L’avenir nous dira si tous ces personnages sont voués à apparaître dans le MCU.

Doctor Strange : plusieurs méchants mais rien de confirmé

Il se murmure beaucoup de choses sur Doctor Strange et le multivers de la folie. Surtout du côté des méchants. Un récent synopsis semble confirmer la présence du baron Mordo. Ce dernier est interprété par Chiwetel Ejiofor dans le premier film. Et même si l’acteur n’est pas encore confirmé au casting, il devrait reprendre son rôle, et perpétuer la quête de puissance du personnage initiée dans la scène post-générique du premier film.

Une grosse rumeur suggère également que le puissant Cauchemar devrait apparaître dans Doctor Strange 2. Une annonce qui a de quoi exciter les fans de comics tant ce personnage est définitivement culte. Cauchemar, créé en 1963 par Stan Lee et Steve Ditko, est le souverain de la dimension du rêve. C’est le premier, et récurrent, ennemi de Doctor Strange. Très puissant, il se nourrit des rêves des humains qu’il peut tourmenter en insérant d’horribles cauchemars pendant leur sommeil. Traditionnellement, il a une apparence humaine, à la peau blanche comme la craie, avec des cheveux verts et ébouriffés, vêtu en général d’un vêtement verdâtre et d’une cape en lambeaux. Cauchemar est un démon de troisième classe, d’origine extra-dimensionnelle. Si l’humanité venait à cesser de rêver, Cauchemar cesserait probablement d’exister ; néanmoins, l’humanité plongerait alors dans la folie.

Enfin, La Sorcière Rouge sera également dans le film. Mais certaines théories suggèrent qu’elle ne sera pas du côté des gentils. Rongée par la mort de son frère et de Vision, le personnage tomberait alors dans la folie. Une idée qui serait parallèlement développée dans la série WandaVision. Mais avec la puissance qu’elle détient, elle tenterait alors de recréer une réalité où ses proches sont encore en vie. Une folie, inspirée du comics House of M, que Doctor Strange tentera d’arrêter.