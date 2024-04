Très bonne nouvelle, ce film d'horreur très attendu va sortir en France au cinéma

Universal Pictures va faire plaisir aux fans de Ti West et de Mia Goth. Le studio a annoncé la sortie cet été de "MaXXXine", film d'horreur très attendu et qui fait suite à "X" et "Pearl".

MaXXXine arrive en salles cet été !

Voilà un moment qu'on parle de Ti West et de sa trilogie horrifique initiée avec X (2022), un film d'horreur se déroulant à la fin des années 1970 et qui voyait le tournage d'un film porno virer au massacre. Après cela, il y a eu Pearl (2023), un prequel encore plus fascinant marqué par une Mia Goth exceptionnelle, notamment lors d'un très long monologue. Le studio indépendant A24 n'avait donc pas tardé à annoncer la production du troisième volet MaXXXine. Et en voyant la bande-annonce du film, l'envie de découvrir sur grand écran ce slasher, qui devrait rendre hommage à Scream 3 et Dario Argento, a rapidement grandi.

On avait néanmoins une crainte que le long-métrage n'arrive pas jusqu'en France. X avait eu droit à une sortie discrète en salles grâce à Kinovista, et n'avait cumulé que 48 000 entrées. Puis, Pearl est arrivé chez nous directement en DVD et Blu-ray, cette fois grâce à Universal Pictures. Mais le studio vient d'annoncer une bonne nouvelle en confirmant la sortie de MaXXXine, dans les salles, dès le 28 août !

Le dernier volet d'une trilogie à ne pas manquer

On se doute que peu de gens ont vu X et Pearl. Mais pas de panique, chaque film peut se voir de manière indépendante. Il y a bien sûr des liens, mais Ti West a bien construit chaque histoire pour qu'on ne s'y perde pas. Cela vient aussi de sa volonté de rendre hommage et de s'approprier à chaque fois différents genres du cinéma d'horreur. X renvoyait ainsi à Massacre à la tronçonneuse (1982), quand Pearl tendait davantage vers le thriller hitchcockien.

Dans ce troisième film MaXXXine, on retrouvera l'héroïne de X qui a survécu à un massacre quelques années plus tôt. Partie à Los Angeles pour devenir une star du cinéma, elle va voir les personnes autour d'elles être visées par un tueur en série nommé le Night Stalker. Comme évoqué plus tôt, il s'agira donc cette fois-ci d'un pur slasher mis en scène dans le style visuel du giallo.

Aux côtés de Mia Goth, qui s'annonce toujours aussi charismatique, on retrouve au casting de MaXXXine Elizabeth Debicki, Moses Sumney, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Halsey, Lily Collins, Giancarlo Esposito ou encore Kevin Bacon. Vous avez jusqu'au 28 août pour (re)découvrir X et Pearl, disponibles en format physique. Pearl est également disponible en ce moment sur MyCanal.