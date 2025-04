Mission Impossible 8 : les conditions extrêmes du tournage dévoilées dans une vidéo impressionnante

Afin de tourner certaines scènes de "Mission Impossible – The Final Reckoning", l’équipe du film s’est rendue dans un archipel au-delà du cercle arctique. Une vidéo démontre les conditions extrêmes de ces prises de vues.

Mission Impossible – The Final Reckoning, la probable dernière aventure d’Ethan Hunt

Vingt-neuf ans après la sortie du premier Mission Impossible, la célèbre franchise d’action et d’espionnage va bientôt dévoiler son huitième film. Comme expliqué en février dernier, celui-ci devrait être la conclusion des aventures d’Ethan Hunt et de son équipe. On peut donc s’attendre à ce que The Final Reckoning clôture la saga de manière très spectaculaire.

Le 7 avril dernier, Paramount Pictures a dévoilé ce qui devrait être la dernière bande-annonce de Mission Impossible 8. Mais le studio continue de faire la promotion du long-métrage, à quelques semaines de sa sortie. Cette fois, il a dévoilé un nouvel aperçu des coulisses montrant les conditions extrêmes dans lesquelles ont été tournés certaines séquences.

Un tournage à -40°C !

Comme à leur habitude, les équipes du nouveau Mission Impossible ont souhaité tourner les scènes du film dans des décors naturels plutôt qu’en studio. Même lorsque ces décors naturels se situent dans des environnements extrêmes. Une nouvelle démonstration en est faite avec la vidéo récemment partagée par Paramount Pictures. On découvre ainsi que l’équipe de The Final Reckoning s’est rendue sur l’archipel de Svalbard, qui se situe au-delà du cercle arctique.

Si le paysage du Svalbard est « à couper le souffle » selon les mots de Tom Cruise, les conditions climatiques sur l’archipel norvégien sont difficiles à supporter. Les températures y descendent à -40°C ! Mais d’après Tom Cruise, le résultat à l’écran est « incroyable ». On a donc hâte de découvrir les scènes de The Final Reckoning tournées à Svalbard.

Une durée record

Il y a peu, nous vous avons relayé une information majeure sur Mission Impossible 8 : sa durée. Ainsi, The Final Reckoning devrait être l’opus le plus long de la franchise. Il devrait s’étaler sur 2 heures et 51 minutes !

Le film nous proposera également de nouvelles cascades folles effectuées par Tom Cruise. De quoi terminer en beauté la saga lancée en 1996, si ce huitième opus est bel et bien le dernier. Après une projection en avant-première au Festival de Cannes, Mission Impossible – The Final Reckoning sortira dans les cinémas français le 21 mai prochain.