Mission Impossible 8 : nouvelle bande-annonce folle pour The Final Reckoning

Deux ans après le septième volet, "Mission Impossible 8" arrivera cette année dans les salles. À quelques semaines de sa sortie, il vient de s’offrir une nouvelle bande-annonce. Encore une fois, celle-ci est riche en séquences fortes, et nous promet un film mémorable.

La sortie de Mission Impossible 8 se rapproche

Pour la première fois depuis le lancement de la célèbre saga d’action, en 1996, Mission Impossible 7 s’est terminé sur un cliffhanger. Depuis sa sortie en 2023, on a donc hâte de voir ce que l’équipe créative du huitième opus, The Final Reckoning, nous réserve.

On sait en tout cas que ce huitième film sera fidèle à la franchise en termes de séquences spectaculaires. En janvier dernier, son réalisateur, Christopher McQuarrie, a partagé la réaction très intense d’un spectateur à l’une des premières projections du film. Puis, en février, le cinéaste promis que les cascades du long-métrage allaient « faire fondre » notre cerveau. Justement, la nouvelle bande-annonce du film nous en montre un peu plus sur certaines de ces cascades folles.

De nouvelles images époustouflantes

Partagée par Paramount Pictures, la nouvelle bande-annonce de Mission Impossible – The Final Reckoning est encore une fois de haute volée. Elle nous donne un aperçu de certaines séquences qui s’annoncent très spectaculaires. Dont la fameuse scène où Tom Cruise s’accroche à l’aile d’un Boeing Stearman en plein vol, et retourné !

Le nouveau trailer de The Final Reckoning pose aussi les enjeux de ce huitième opus. Et ceux-ci sont de taille. Alors que « le monde est au bord du précipice », Ethan Hunt semble être le dernier espoir pour le sauver. L’agent et son équipe vont donc visiblement devoir faire face à leur mission la plus importante. Et peut-être la plus périlleuse.

Une conclusion épique pour la saga ?

Comme son titre le suggère, il y a de fortes chances pour que Mission Impossible – The Final Reckoning soit le dernier film de la célèbre saga lancée en 1996. En février dernier, Tom Cruise et Christopher McQuarrie ont été interrogés sur la question. Et ce dernier a vraisemblablement laissé entendre qu’Ethan Hunt allait effectivement effectuer sa dernière mission.

On est donc d’autant plus impatient de découvrir ce huitième volet de l’une des meilleures franchises d’action du septième art. l’attente va encore durer plusieurs semaines. Mission Impossible – The Finale Reckoning sortira dans les salles françaises le 21 mai prochain.