Mission Impossible 8 : un grand mystère sur le film enfin résolu !

Si l’on connaissait déjà plusieurs détails importants sur "Mission Impossible 8", sa durée n’avait pas encore été partagée. Mais elle a désormais fuité, et annonce un record pour ce nouvel opus.

Enfin une réponse que l’on attendait sur Mission Impossible 8

Suite au cliffhanger à la fin de Mission Impossible 7 (le premier depuis le lancement de la franchise), Ethan Hunt et son équipe vont revenir pour une nouvelle mission dans le huitième film de la célèbre saga. En plus de Tom Cruise dans le rôle principal, Ving Rhames et Simon Pegg, alias Luther et Benji, seront de retour. Hayley Atwell reviendra elle aussi en tant que Grace.

Depuis plusieurs mois, les informations sur Mission Impossible – The Final Reckoning se succèdent, notamment grâce aux révélations de personnes impliquées dans le film ou aux bandes-annonces dévoilées. Mais il nous manquait toujours une donnée majeure sur ce nouvel opus. Toutefois, elle a enfin été partagée, à quelques semaines de la sortie du film.

Le film le plus long de la saga !

Jusqu’à très récemment, on ne connaissait toujours pas la durée de Mission Impossible 8. Mais le compte X Cryptic HD Quality, qui avait déjà dévoilé avec justesse la durée de Sinners, vient de partager cette information importante sur le nouveau film de la saga. Ainsi, The Final Reckoning devrait s’étaler sur 2 heures et 51 minutes !

‘MISSION: IMPOSSIBLE - THE FINAL RECKONING’ final runtime is of 2 hours & 51 minutes. (Via: @Cryptic4KQual) pic.twitter.com/RLPA05roHs — The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) April 22, 2025

Si cette information se confirme, Mission Impossible 8 battra un record. Car il sera tout simplement le film le plus long de la saga démarrée en 1996. Il dépassera ainsi le septième opus, qui détient actuellement le record avec 2 heures et 43 minutes.

Un probable final qui s’annonce fou

Pour rappel, The Final Reckoning devrait être la dernière aventure d’Ethan Hunt. Il est donc peu étonnant d’apprendre que l’équipe créative derrière ce nouvel opus ait voulu faire durer le plaisir en nous proposant le film le plus long de la saga. Et ce final promet d’être marquant. Car son réalisateur, Christopher McQuarrie, a d’abord parlé en janvier dernier de l’expérience intense d’un spectateur ayant découvert le film. Puis, en février, il a promis que les cascades allaient « faire fondre » notre cerveau.

Afin de voir les nouvelles cascades effectuées par Tom Cruise dans ce film, il faudra patienter un peu moins d’un mois. Mission Impossible – The Final Reckoning sortira dans les cinémas français le 21 mai prochain après une présentation au 78e Festival de Cannes.