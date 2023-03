Mission Impossible 8 : un personnage emblématique de la saga revient

Christopher McQuarrie a annoncé le retour dans les prochains "Mission Impossible" d'un autre personnage notable du premier film, après Henry Czerny, c'est Rolf Saxon qui est présenté.

Mission Impossible : toujours plus impressionnant

Après le succès de Top Gun : Maverick (plus d'1,4 milliard de dollars de recettes au box-office mondial), on attend avec impatience les deux prochains films de Tom Cruise : Mission Impossible 7 et 8. Aussi parce que la saga MI a toujours assuré le spectacle. Un spectacle toujours plus impressionnant depuis que Christopher McQuarrie a pris les rênes de la franchise, après l'excellent Mission : Impossible - Rogue Nation (2015). En effet, après cet opus, il est devenu le premier cinéaste à rempiler.

Il a donc dirigé Mission impossible : Fallout (2018) avant de s'atteler à encore plus gros avec Dead Reckoning en deux parties. Tom Cruise et le réalisateur ont déjà fait le show à plusieurs reprises pour "teaser" les longs-métrages à venir, souvent avec l'acteur dans les airs, promettant des cascades tout simplement "historiques". Sans oublier une bande-annonce et un making-of qui ont fait leur effet.

Mais si l'action s'annonce révolutionnaire, il pourrait également y avoir un brin de nostalgie avec le retour d'anciens personnages de la saga. Henry Czerny, l'interprète d'Eugene Kittridge, l’ancien directeur de l'IMF, avait déjà été annoncé. Mais il ne sera pas le seul issu du premier Mission : Impossible.

Rolf Saxon annoncé par Christopher McQuarrie

Christopher McQuarrie, qui partage régulièrement des photos de tournage sur son compte Instagram, a cette fois confirmé la présence de l'acteur Rolf Saxon.

Ce dernier jouait un analyste de la CIA dans le film de Brian de Palma. C'est lui qu'Emmanuelle Béart approche pour lui verser un laxatif dans son café, dans le but de l'éloigner de la salle où Ethan se rend, par le plafond, dans une des scènes les plus mythiques de la saga. Après plusieurs tours aux toilettes, et alors qu'Ethan lutte pour accéder à un ordinateur, l'analyste revient une deuxième fois dans la pièce et voit sur le bureau le couteau lâché par Jean Reno.

D'après Variety, le personnage de Rolf Saxon aurait été licencié après cet événement et réaffecté en Alaska. On devrait l'y trouver dans Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 2, prévu le 26 juin 2024 dans les salles françaises. La partie 1 sortira le 12 juillet 2023.