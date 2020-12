Morbius : Jared Leto partage une nouvelle bande-annonce du film Marvel

Le film Marvel « Morbius » produit par Sony Pictures se dévoile dans une nouvelle bande-annonce. Jared Leto, qui va interpréter l'anti-héros de cette histoire tease le film à venir, et l'univers étendu dans lequel il s'inscrit.

Qui est Morbius ?

Morbius est créé en 1971 par Roy Thomas et Gil Kane. C'est un brillant scientifique qui se transforme en vampire en essayant de se soigner d'une maladie incurable issue d'un trouble sanguin. Dans sa recherche de traitement, il fait des expériences en tout genre. Et s'il parvient à soigner sa maladie, il devient en contrepartie un vampire assoiffé de sang. Morbius devient alors un anti-héros, déchiré entre son dégoût de lui-même et son obligation de consommer du sang pour survivre.

Tantôt ennemi, tantôt allié de Spider-Man, c'est un personnage assez récurrent des comics qui ne supporte pas la lumière du soleil. Même s'il ne s'agit pas forcément du personnage à adapter en priorité, un film centré sur le vampire peut avoir quelques propositions singulières.

Morbius ©Sony Pictures

Alors que le film devait sortir l'été dernier, Sony l'a repoussé au 17 mars 2021. Réalisé par Daniel Espinosa, Morbius réunit un casting notamment composé de Jared Leto, de Matt Smith, de Tyrese Gibson ou encore de Michael Keaton, de retour dans la peau du Vautour.

Une nouvelle bande-annonce

Jared Leto vient de sortir une courte vidéo pour présenter la bande-annonce japonaise de Morbius. Un nouveau trailer qui propose quelques rares images inédites. Mais ce n'est pas tant le trailer en lui-même qui nous intéresse, mais plus les commentaires de Jared Leto. Ce dernier annonce un large univers étendu :

J'ai hâte que vous regardiez mon nouveau film Morbius. Je suis très excité de le présenter très bientôt... Je pense que ça va être amusant et j'ai hâte que vous le voyiez. C'est un rôle passionnant dans un univers élargi avec beaucoup de choses à espérer.

Morbius ©Sony Pictures

Morbius fait évidemment parti d'un univers en expansion. Rien que la bande-annonce est truffée d'indices. Déjà, il y a Michael Keaton, qui reprend son rôle du Vautour qu'il détenait dans Spider-Man : Homecoming. Et c'est une première puisqu'un personnage du Marvel Cinematic Universe (MCU) rejoint un film Sony Pictures. Ce qui fait écho au retour de Jamie Foxx en Electro dans Spider-Man 3, qui est donc un passage d'un personnage Sony à un film du MCU. Outre l'apparition de Michael Keaton dans Morbius, il se murmure également que Venom et Spider-Man pourraient également apparaître dans le film. Les deux studios semblent travailler main dans la main pour faire avancer l'univers Marvel encore plus loin qu'il ne l'est déjà.