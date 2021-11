Mourir peut attendre : le destin du personnage d'Ana de Armas devait être bien différent

Ana de Armas a marqué les esprits des spectateurs dans "Mourir peut attendre" en accompagnant Daniel Craig durant une dizaine de minutes. Pourtant, sa présence aurait pu être fortement raccourcie.

Mourir peut attendre cartonne

L'attente fut longue mais on aura fini par le voir ce dernier James Bond de Daniel Craig. Repoussé à cause de la pandémie de Covid, Mourir peut attendre est sorti dans les salles françaises le 6 octobre. Il s'agit de la dernière aventure de Daniel Craig dans la peau de 007 après 15 ans de bons et loyaux services - depuis Casino Royale en 2006. De quoi provoquer un engouement, a priori, sans précédent dans l'histoire de la saga.

D'ailleurs, côté box-office, le film s'en sort avec un très bon score en dépit de conditions particulières liées à la pandémie. Après un peu plus d'un mois, le long-métrage a déjà récolté plus de 700 millions de dollars au box-office (150 millions aux Etats-Unis et 560 millions dans le reste du monde). Un chiffre qui devrait grimper encore plus haut dans les prochaines semaines.

Pour autant, Mourir peut attendre n'a pas entièrement convaincu. Si l'action est au rendez-vous, le scénario n'est pas dénué de défauts. Et surtout, les adieux de Daniel Craig ont de quoi laisser un goût amer (voir notre critique). Cependant, s'il y a bien un élément qui a probablement convaincu tout le monde, c'est le personnage interprété par Ana de Armas. La comédienne incarne Paloma, une agent qui vient en aide à Bond lors de son passage à Cuba.

Une séquence d'à peine une dizaine de minutes mais durant laquelle elle excelle sur tous les points. Car tout en cochant les cases de la parfaite James Bond Girl (belle, sexy, élégante), elle amène une vraie légèreté dans le film, de l'humour, et surtout ne laisse jamais à 007 l'occasion de la séduire. Un caractère désintéressé qui fonctionne à merveille.

Ana de Armas, la touche en plus

On se dit alors que sans cette séquence, Mourir peut attendre aurait perdu gros. Screenrant parle même des dix meilleures minutes du long-métrage et que couper sa partie aurait tout simplement "tué le film". Pourtant, The Guardian a de son côté révélé que dans le script original, la présence de Paloma devait être beaucoup plus courte. Les scénaristes Neal Purvis et Robert Wade, qui œuvrent sur la saga James Bond depuis Le Monde ne suffit pas (1999), auraient écrit une première ébauche du scénario dans laquelle l'héroïne était simplement présentée comme "un contact". Pas de caractérisation particulière pour le personnage. Une simple apparition qui aurait certainement déçu les fans d'Ana de Armas. Et comme le précise Screenrant, son personnage aurait alors été une nouvelle caricature de James Bond Girl. Une belle jeune femme séduite par Bond le temps d'une scène avant de passer à autre chose.

Mourir peut attendre ©Universal Pictures

Heureusement, Cary Fukunaga, réalisateur de Mourir peut attendre, a insisté pour que son personnage soit approfondi et que son implication dans la mission de James Bond soit plus conséquente. Un choix judicieux tant l'alchimie entre Ana de Armas et Daniel Craig se ressent à l'écran. Rappelons que le duo s'était déjà donné la réplique dans À couteaux tirés (2019).

On aurait aimé qu'Ana de Armas continue de participer à la saga James Bond après Mourir peut attendre. Mais même si certains fans ont rapidement imaginé un spin-off sur Paloma, cela semble peu probable. Par contre, la comédienne va rejoindre une autre saga musclée, celle de John Wick. Elle devrait en effet porter le spin-off Ballerina, actuellement en préparation. On attend également de la voir dans la peau de Marylin avec Blonde, repoussé à 2022 par Netflix.