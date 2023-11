Napoleon : l'impressionnante bataille d'Austerlitz fait rage dans cet extrait

Sony Pictures a dévoilé un extrait de "Napoleon" de Ridley Scott. L'occasion de découvrir la célèbre bataille d'Austerlitz mise en scène de manière épique par le réalisateur.

Ridley Scott face aux historiens

Voilà des semaines que la promotion de Napoleon de Ridley Scott laisse entrevoir un film épique, à la hauteur des ambitions démesurées du personnage historique. Il faut dire que, pour ce projet, le cinéaste a pu bénéficier de moyens importants avec 300 figurants, une centaine de cheveux et au moins 11 caméras pour reconstituer certaines batailles et les filmer le mieux possible.

Napoleon ©Sony Pictures

Le réalisateur compte ainsi offrir un grand spectacle, tout en racontant la vie de l'Empereur français de manière réaliste, tout en s'autorisant des écarts volontaires. D'ailleurs, à ceux qui pointent des erreurs factuelles, comme le fait que Bonaparte n'a jamais tiré aux canons sur les pyramides, Ridley Scott n'a pas hésité à répondre.

Un extrait impressionnant pour Napoleon

Ce qu'on aime justement avec Ridley Scott, c'est sa manière de combiner faits historiques et spectacle (comme avec Gladiator). Le réalisateur sait très bien quand la fiction doit l'emporter et ne s'en cache pas. La preuve avec un extrait de la bataille d'Austerlitz, dévoilé par Sony Pictures (vidéo en une d'article). Une séquence impressionnante qui voit Napoléon tendre une embuscade à toute une armée sur de la glace. D'abord en cachant une partie de son infanterie, avant d'envoyer la cavalerie, puis de sortir ses canons. Une séquence épique époustouflante qui ne serait pas si proche de la réalité.

Mais comme le note un internaute sur X (anciennement Twitter), Ridley Scott n'en a visiblement rien à foutre et n'a aucun problème à faire des doigts d'honneur aux historiens. Et ça, il faut bien admettre que ça nous fait beaucoup rire.

Napoleon de Ridley Scott, avec Joaquin Phoenix, Vanessa Kirby et Tahar Rahim, sortira dans les salles 22 novembre 2023.