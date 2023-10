Napoleon : la nouvelle bande-annonce en met plein les yeux

La promotion de "Napoelon" continue avec une nouvelle bande-annonce toujours aussi épique. Le nouveau film de Ridley Scott avec Joaquin Phoenix et Vanessa Kirby a tout pour marquer les esprits.

Ridley Scott a de l'ambition avec Napoleon

Napoleon est une des très grosses attentes de cette fin d'année. Le prochain film de Ridley Scott (en attendant Gladiator 2) va s'intéresse au célèbre Empereur français. Un homme connu notamment pour les grandes batailles qu'il a menées. Il est intéressant de s'intéresser à lui aujourd'hui car derrière sa volonté de faire grandir la France, il y a surtout un homme tyrannique et imbu de lui-même. C'est du moins ce que compte montrer le cinéaste avec ce biopic qui sera imposant à tous les niveaux.

Joaquin Phoenix - Napoleon ©Sony Pictures

Déjà, la première bande-annonce était particulièrement impressionnante. Ridley Scott parvenant à reproduire des batailles monumentales en mobilisant des centaines de figurants. Chose que peu de réalisateurs peuvent encore faire actuellement. De plus, le cinéaste a annoncé qu'il avait bien une version de plus de 4 heures pour pouvoir raconter au mieux le parcours de Napoléon Bonaparte. Une version qui sera disponible sur Apple TV+, tandis qu'en salles le film sera réduit à environ 2h30.

Tout cela donne alors fortement envie. Et en voyant la nouvelle bande-annonce, l'excitation continue de grimper.

La nouvelle bande-annonce

Cette vidéo promotionnelle (en une d'article) ne nous apprend pas grand chose par rapport à ce qu'on avait déjà pu voir. À savoir que Ridley Scott montrera les débuts de Napoléon après la Révolution française et sa rencontre avec l'impératrice Joséphine de Beauharnais. Une fois de plus, la bande-annonce montre l'importance de son épouse au moment où elle lui dit "Tu n'es rien sans moi. Dis-le". Le charisme et la personnalité de Vanessa Kirby font d'ailleurs leur effet sur ce passage.

Napoleon ©Sony Pictures

Face à elle, Joaquin Phoenix continue d'en imposer. On ressent surtout l'évolution de son personnage au fil des séquences. L'image qui reste est alors le moment où il se couronne lui-même.

Au final, que ce soit pour ses batailles qui s'annoncent grandioses ou le portrait complexe de ce personnage historique, Napoleon a tout pour nous ravir. En espérant que la bonne promotion du film ne soit pas un leurre. Pour s'en assurer, il faudra se rendre en salles le 22 novembre 2023.