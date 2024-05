Nouveau sur Netflix : ce film d'horreur sans dialogue interdit aux moins de 16 ans va vous angoisser

Netflix vient de mettre en ligne ce jeudi 16 mai un film d'horreur interdit aux moins de 16 ans qui intrigue les abonnés : Monster. Et pour cause : le long-métrage a la particularité d'être totalement sans dialogue.

Monster : un film d'horreur sans dialogue sur Netflix

Si vous êtes amateurs de frissons et abonnés à Netflix, vous avez certainement vu passer ces dernières heures l'affiche intrigante du film Monster, disponible depuis ce jeudi 16 mai.

Il s'agit d'un long-métrage indonésien, mis en scène par Rako Prijanto, qui possède la particularité d'être entièrement sans dialogue. Ce dispositif, assez rare pour être souligné, fait d'ailleurs l'objet d'un avertissement à destination des futurs spectateurs, sur la page du film.

Autre avertissement qui ne manquera pas d'éveiller la curiosité des amateurs de frissons : Monster affiche une interdiction aux moins de 16 ans pour violence.

Le film débute en pleine journée, et suit deux camarades d'école, qui sont suivis par un kidnappeur. Ce dernier ne tarde pas à les enlever, et les enferme dans le coffre de sa voiture. La jeune fille parvient à s'échapper, mais ne peut se résoudre à abandonner son ami. Elle décide alors de lui porter secours dans cette maison sinistre qu'elle ne connaît pas. Mais la tâche s'avère compliquée.

Le remake d'un film américain

Monster est la relecture du film américain The Boy Behind The Door, qui est quant à lui disponible sur Prime Video. Contrairement au remake, l'original possède des dialogues.

Pour contrebalancer l'absence d'échanges entre les protagonistes, le réalisateur de Monster a beaucoup misé sur la musique pour exprimer les émotions des personnages.

Ces dernières semaines, les films d'horreur et autres thrillers ont la cote sur Netflix, à l'image de Barbare, Knock at the Cabin, ou encore Intraçable, qui se sont tous frayés un chemin dans le Top 10. À peine arrivé depuis quelques heures, Monster est déjà classé à la septième place.