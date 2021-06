On connaît enfin le mystérieux blockbuster qui sera présenté à Cannes

Les rumeurs sur le mystérieux blockbuster qui sera présenté à Cannes cet été vont bon train depuis le teasing de Thierry Frémeaux. Mais il n’y aura finalement pas de grande surprise puisque c’est "Fast & Furious 9" qui a été choisi.

Fast & Furious 9 au bout du suspense

Il y a quelques jours, Thierry Frémeaux teasait qu’un « blockbuster planétaire » serait projeté à Cannes. Depuis, les spéculations sur le film en question allaient bon train. Pendant la conférence de presse du 3 juin dernier, le président du festival avait indiqué qu’il ne s’agissait ni de Mourir peut attendre, ni de Dune, ni de West Side Story. Mais c’est bien l’un des candidats favoris qui a été choisi par le festival.

Ainsi, selon Variety, c’est Fast & Furious 9 qui sera projeté en avant-première à Cannes. L’annonce du média américain n’est donc pas vraiment une surprise. Le dernier film en date d’une des franchises d’action les plus populaires du monde fait partie des blockbusters les plus attendus de l’été. Il faisait donc pour beaucoup figure de favori depuis le teasing de Thierry Frémeaux.

Une grosse sélection à Cannes

Pour le grand public, il faudra attendre le 14 juillet prochain pour pouvoir découvrir Fast & Furious 9 dans l’hexagone. On y verra cette fois Dom affronter Jakob, son propre frère. Pour l’épauler, la fidèle équipe du personnage incarné par Vin Diesel sera de nouveau présente. On pourra donc revoir Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris et Nathalie Emmanuel. Jordana Brewster fait également son retour dans ce neuvième opus, après avoir été absente du huitième film. F9 est déjà sorti dans différents territoires à l’étranger. Pour rappel, des journalistes américains qui avaient déjà pu le voir avant sa sortie ont été séduits par le film.

Fast & Furious 9 (Universal Pictures)

Quant au reste du festival de Cannes, il bénéficie d’une sélection officielle prestigieuse malgré la pandémie. La lutte fera rage pour les différents prix décernés sur la Croisette. Le festival rendra également hommage à Jodie Foster, qui recevra une Palme d’honneur pour l’ensemble de sa carrière. Rendez-vous le 6 juillet pour l’ouverture et le 17 juillet pour la dernière journée, date à laquelle on connaîtra les lauréats de la Palme d’or et des autres prix.